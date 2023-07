Mračková Vildumetzová (ANO): Jeden politický náměstek - 3 miliony ročně. Přibylo jich 40

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně a především vážený pane premiére, já bych na vás ráda reagovala. Také děkuji za vaše vystoupení, ale já se opravdu musím pozastavit nad tím, když tady řeknete, že začínáte u sebe. Myslíte tím, že jste si schválili nový služební zákon a přivedli jste si na ministerstva nespočet politických náměstků? Já jsem si včera s tím dala tu práci a udělala jsem si opravdu analýzu minulé a současné vlády. Víte, kolik tam přibylo těch politických náměstků? Čtyřicet! Protože ty náměstci se přetransformovali na vrchní ředitele, to znamená, všichni zůstali a přibylo 40 politických náměstků. Jeden politický náměstek nás stojí z rozpočtu tři miliony korun ročně.

Víte, já bych pochopila, kdybyste říkal, ano, a říkal jste pravdu, ale vy jí neříkáte, vy totiž u sebe nezačínáte. Podívejte se na zahraniční cesty - vždyť jsou pořád v tak velké míře! Já bych mohla pokračovat v mnoha dalších věcech. Jestliže říkám, že chci šetřit, musím začít u sebe. Mě to tak trochu připomíná i Karlovarský kraj, protože já když jsem byla tři roky v pozici hejtmanky, kontrolovala jsem každou fakturu, objednávku, přišlo nové vedení, všechno zrušilo, protože měli 12 politických subjektů, vytvořili si mnoho politických trafik. Vy moc dobře víte, že vy jste taky kandidovali jako dva politické subjekty, já to tady pořád opakuju. Proč máte pět politických klubů, proč platíme pět předsedů klubu a tak dále? Když něco říkám, musím začít u sebe, ale vy opravdu od sebe nezačínáte, kdybyste začínali, tak já bych opravdu sklonila tu hlavu a řekla bych, ano, máte pravdu. Ale vy jdete úplně opačným směrem, vy chcete pouze, aby to zaplatili lidi, ale aby se to hlavně nevztahovalo na vás. (Potlesk z lavic ANO.)

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



