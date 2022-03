Mračková Vildumetzová (ANO): Knížecí rady pana Stanjury

reklama

Vláda se tváří, že už vyřešila problém drahého benzínu. Že to má odškrtnuté. A já bych tedy chtěla vědět jak a hlavně kde to teda jako vyřešili. Fakt by mě to zajímalo. Nevíte prosím někdo, kde jsou ty pumpy, které vyslyšely apely naší vlády a snížily cenu? Protože já jsem dnes tankovala benzín a rozhodně to na snížení ceny nevypadalo.

A musím říct, že mě to štve!Protože snížit DPH na energie a na benzín i na naftu by klidně mohli. Nic by se jim nestalo a dokonce by ani státní rozpočet nepřišel o nic z toho, s čím nyní počítá.

Dokonce jsme pro ně my, hnutí ANO, připravili novelu zákona na snížení DPH a spotřební daně na pohonné hmoty, který stačilo jen schválit. Ale poslanci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů usoudili, že lidi levnější benzín a naftu prostě nepotřebují.

A mě to hrozně štve! I proto, že z jejich jednání cítím strašnou aroganci vůči lidem. Já jsem z Kalovarského kraje a moc dobře vím, že řada lidí jezdí autem ne z plezíru, jak si myslí někteří ministři, ale jednoduše proto, že nemají jinou možnost. To se snadno lidem z Prahy říká, že mají jezdit městskou hromadnou dopravou, ale co mají dělat lidé, kteří dojíždí do práce delší štreky? A co mají dělat ti, kteří musí jezdit za lékařem či do nemocnice?

Snížit DPH na benzín a na naftu je jednoduché. Pomohlo by to nejen lidem, kteří jezdí do práce, a podnikatelům, ale i seniorům. Protože hlavně pro ně musí být současná situace kritická. Drahé energie, drahé potraviny, drahý benzín a přitom stále stejné penze. Myslím, že tato vláda by se měla rychle probudit. A knížecí rady pana ministra financí Zbyňka Stanjury nebo ministra obchodu a průmyslu Jozefa Síkely, že máme omezit cestování autem, si také můžou nechat od cesty. Už proto, že hodně lidí nejezdí autem z lenosti, ale protože nemají jinou možnost.

A pokud víte o nějaké levnější pumpě, tak to sem prosím napište. Ať pomůžete i ostatním ušetřit.

Děkuji moc.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): My jenom chceme, aby to bylo jasné i pro všechny lidi v republice Mračková Vildumetzová (ANO): Chceme, aby bylo jasně řečeno, že cizinec rovná se občan Ukrajiny Mračková Vildumetzová (ANO): Opravdu nerozumím tomu, proč vláda situaci neřeší Mračková Vildumetzová (ANO): Slibuji, že znovu zkusíme to zlevnění energií prosadit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.