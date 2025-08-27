Mračková Vildumetzová (ANO): Kvalita a dostupnost poštovních služeb se velmi zhoršila

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.
Chtěla bych se také vyjádřit k tomuto senátnímu tisku. Děkuji, že mezi nás přišel pan předseda Českého telekomunikačního úřadu a že nás provedl touto výroční zprávou. Moje otázka souvisí samozřejmě s Českou poštou, protože když jsme tady dělali i veřejné slyšení v rámci České pošty a v rámci její transformace, mně zcela právem bylo dáváno za vinu, že jsme měli pozvat i Český telekomunikační úřad.
Musím říct, že mě velmi udivuje, že se Český telekomunikační úřad nevyjadřuje vůbec ke krokům České pošty, která je činí. Musím tedy říct, že mě velmi i překvapuje, jakým způsobem se například vyjadřuje k plnění povinností, kdy říká, že Česká pošta většinou splnila povinnosti ohledně dostupnosti poboček, když to byl právě Český telekomunikační úřad, který řekl, že bude o 300 poboček méně ve městech a obcích.
Doručování do druhého dne je na 94 % zhruba z vašeho pohledu. Je to nad zákonný limit, který je 92 %. Otázkou je, jestli tomu tak ve skutečnosti opravdu je. To bych chtěla vidět, jakým způsobem toto vyhodnocujete, protože musím říct, že určitě videa, která se točí ohledně České pošty, jak lidé jsou doma, prakticky dochází k tomu, že kolikrát čekají na tu zásilku, a bohužel se České pošty nedočkají.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
Prakticky dochází k tomu, už jsem to tady opakovala několikrát, že pokud si dnes něco objednáváte prostřednictvím internetových služeb, řada z nás pak nezaškrtne, aby ta zásilka byla doručena právě Českou poštou. Sice tedy říkáte, že lokální problémy se objevily ohledně nedodání, opoždění, že je nedostatek pracovníků v regionech a že jste zdůraznili, že univerzální služba musí zůstat dostupná i v malých obcích. S
tím samozřejmě mohu souhlasit, ale nemohu souhlasit s tím, že těmto malým obcím bylo umožněno se zapojit do projektu Pošta Partner, ale těm velkým městům to v žádném případě umožněno nebylo, nebo respektive bylo jim to umožněno, ale tzv. projektem Pošta Partner Plus, kdy došlo k tomu, že si to musí hradit v plné výši, ne-li že musí platit ještě více finančních prostředků, aby tam tu službu pro občany zachovali.
Musím říct, že Česká pošta v rámci zákona o poštovních službách má povinnost poskytovat tzv. základní poštovní službu, například doručování dopisů, zásilek, důchodů, a základní síť poboček. Tyto povinnosti jsou stanovené právě Českým telekomunikačním úřadem, který zároveň kontroluje jejich plnění. Vím, že ty spory mezi Českým telekomunikačním úřadem a Českou poštou byly i v minulosti, protože samozřejmě ta úroveň, respektive politická úroveň, protože Česká pošta spadá pod ministerstvo vnitra, mnohokrát argumentovalo tím, že je to služba, veřejná služba pro občany. A naopak Český telekomunikační úřad zase mnohokrát argumentoval tím, aby se tam promítly ty náklady, které Česká pošta má.
Velmi ráda bych byla, kdyby, pane předsedo, jste se také vyjádřil k tomu nárůstu těch cen, které v tuto chvíli prostřednictvím České pošty jsou, ať už je to doručování důchodů, kde se cena zvýšila z 35 Kč na 78 Kč... Chtěla bych říct, že jsou starší lidé, kteří se opravdu nemohou dostavit pro ten důchod, mohou mít i nějaké zdravotní problémy. Můžete argumentovat tím... Musím říct, že ze strany těch seniorů bych si troufla říct, že dnes dochází, že oni jsou donuceni k tomu, aby si nechali ten důchod zaslat popřípadě na ten bankovní účet. Mám takovou zpětnou vazbu z regionu a myslím si, že takovéto nátlaky by v žádném případě být neměly.
Takže bych se vás velmi ráda zeptala i na to financování, také bych se chtěla zeptat, co říká Český telekomunikační úřad například na to, že Česká pošta ve svých službách chce rozvážet potraviny, a také na to, že si chce převzít tu agendu ohledně vyřizování žádostí v rámci úřadů práce. Musím říct, že jsem z tohoto místa prosila pana ministra práce sociálních věcí, a on slíbil, že nezruší v obcích s rozšířenou působností úřady práce.
U nás na Kraslicku teď od 1. září bude zrušen v ORP úřad práce. Já jsem se na ten úřad práce jela teď podívat a zjistila jsem skutečnost, že všichni pracovníci se přesunou do Sokolova. Takže nedojde k žádné finanční úspoře ohledně zaměstnanců. Byla jsem se na poště podívat, řeknu to tady zcela otevřeně, jestli, a budu věřit, že z toho nikdo z té pošty nebude mít problém. Na té poště se nesmělo fotografovat.
Lidé nám jasně řekli, že dostali příkaz, že nesmí s nikým mluvit, nesmí dávat jakékoliv informace. Poté se dozvíte, že jednoho klienta budou vyřizovat hodinu, jednu hodinu budou vyřizovat jednoho člověka, který si tam přijde požádat o příspěvek na péči, neberme dávky, příspěvek na péči. Lidi, kteří jsou handicapovaní. Mohu vám říct, že paní vedoucí z toho úřadu práce mi řekla, že má teď obrovský nárůst těchto lidí a těchto žádostí.
Já se tady z tohoto místa ptám. Pokud jsou tam tři přepážky, nebude se vyřizovat ta žádost jako taková, dojde ke skenování žádosti, popřípadě kontrol, jestli jsou vyplněné všechny ty kolonky. Není tam žádná diskrétní zóna. Nedojde k porušování zákona o ochraně osobních údajů? Samozřejmě nemáme tady dneska nového pana předsedu. Přesto bych se velmi ráda zeptala, jakým způsobem i na toto nahlíží.
Vím, že můžete říct, že jsou to základní poštovní služby, ale my vlastně v tuto chvíli řešíme i to, z mého pohledu, tak, jak se koukám na vyjádření Českého telekomunikačního úřadu, i on nějakým způsobem podporuje rozdělení České pošty na Balíkovnu a Českou poštu. Všichni víme, že v tuto chvíli se připravuje prodej Balíkovny. Takže mě velmi mrzí, že Český telekomunikační úřad byl ten, který předložil ten návrh na snížení poboček, které nebyly v žádném případě komunikovány, a to mně na tom nejvíce vadilo, že to nebylo komunikováno s těmi samosprávami, a zároveň, že se nevyjadřuje k transformaci České pošty a k jednotlivým krokům.
Pane předsedo, já jsem přesvědčena o tom, že kvalita a dostupnost poštovních služeb se velmi zhoršila, a to ve velké míře. Jestliže vy na to máte jako Český telekomunikační úřad dohlížet, tak bych očekávala, že ne, že se tady k tomu budu vyjadřovat já a moji kolegové ze Senátu, ale že se k tomu především budete vyjadřovat vy, protože vy na to máte dohlížet.
Děkuji.
