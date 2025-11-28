„Jste tak hloupá?“ Reportérka dopálila Trumpa. Neudržel se

28.11.2025 19:10 | Monitoring

Americký prezident Donald Trump během dotazů od novinářů opět neudržel klid. „Jste tak hloupá? Nejste hlupák?“ pustil se v Bílém domě do reportérky, když se jej ptala na spojitost středeční střelby ve Washingtonu, spáchané afghánským migrantem, s jeho předchůdcem Joem Bidenem.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Trump reportérku CBS News Nancy Cordesovou nazval „hloupým člověkem“ potom, co jej konfrontovala s tvrzením, že podezřelý migrant ze středeční střelby poblíž Bílého domu ve Washingtonu byl před vstupem z Afghánistánu do země prověřen FBI a Ministerstvem vnitřní bezpečnosti a ptala se, proč tedy svaluje vinu na svého předchůdce Joea Bidena.

„Váš generální inspektor ministerstva spravedlnosti letos informoval, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti a FBI důkladně prověřily Afghánce, kteří byli dovezeni do USA, tak proč viníte Bidenovu administrativu?“ tázala se dle Fox News reportérka, načež Trump vypěnil.

„Protože je sem vpustili. Jste tak hloupá? Nejste hlupák?“ pustil se do reportérky. „Protože přiletěli letadlem spolu s tisíci dalších lidí, kteří by tu neměli být. A vy se jen ptáte na tyhle otázky, protože jste hloupá,“ vypálil Trump na Cordesovou a dodal, že jakmile jednou tito lidé přijdou, nelze je už vyhnat.

Trump obvinil předchozí administrativu z toho, že během amerického odchodu z Afghánistánu vpustila tamní migranty do USA bez řádného prověření a mezi nimi tak do země krátce po chaotickém stažení vojsk vstoupil i Rahmanullah Lakanwal, jenž ve středu zastřelil dvacetiletou členku Národní gardy Sarah Beckstromovou a postřelil jejího kolegu, který je v kritickém stavu v nemocnici.

Trump následně připomenul chaos, který americký úprk z Afghánistánu provázel. „Stovky tisíc lidí se valily do naší země zcela neprověřeně a nekontrolovaně. Napravíme to, ale nikdy nezapomeneme, co zkažený Joe Biden a jeho bandité udělali naší zemi!“ podotkl. 

Americký prezident míní, že nyní situaci vyřeší už jen „obrácená migrace“. 

Nejde o ojedinělou ostrou poznámku Trumpa k novinářům. Dříve během listopadu se neudržel při otázkách reportérky televize ABC Mary Bruceové během tiskové konference Trumpa se saúdskoarabským korunním princem Mohammedem bin Salmánem a označil ji za „hroznou reportérku“.

Trumpovi vadilo to, že Bruceová kladla otázky týkající se Epsteinových spisů, načež se zeptala i na vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na saúdském generálním konzulátu v Istanbulu v roce 2018. „Hovoříte s mužem, který je vysoce respektován, a pokládáte mu hroznou, vzdorovitou a prostě strašnou otázku,“ zastal se Trump saudskoarabské delegace a následně vyhrožoval stanici ABC odebráním licence.

„Nevadí mi samotná otázka. Jde o váš přístup. Myslím, že jste hrozná reportérka. Jde o to, jak kladete tyto otázky,“ řekl Trump v Bílém domě poté, co se Bruceová zeptala, proč Trump sám nenařídil zveřejnění Epsteinových spisů.

Odmítl též, že by měl s Jeffrey Epsteinem a jeho kauzou týkající se obchodování s nezletilými dívkami cokoliv společného – přestože jej finančník přímo vícekrát měl zmiňovat v e-mailech.

Právě otázky týkající se jeho napojení na Epsteina se Trump předtím rozhodl utnout během setkání s novináři v Air Force One. Po dotazech ke kauze se vyjádřil, že k věci nemá co více říct a rozhodl se odpovídat na otázky týkající se jiných témat. Když se i přesto korespondentka agentury Bloomberg Catherine Luceyová na Epsteina ptala i nadále, namířil na ní Trump prstem a „umlčel“ ji slovy: „Ticho… ticho, prasátko!“ 

Psali jsme:

Co tu ještě dělají? V Německu zůstává milion odmítnutých azylantů
Odchod Syřanů z Německa? Válka tam už skončila, vzkazuje ministr
Německo musí bránit Západ i se zbraní, píše se u sousedů. Povinná vojna je prý nezbytnost
Kšeftaření v Německu. Migrantům osekali možnosti, aktivisté jim je vrátili

 

autor: Radek Kotas

