Mračková Vildumetzová (ANO): Memorandum s Chebem? Jen PR divadlo ministra za STAN

„Tahle vláda bohužel na ty, kteří to potřebují, absolutně nemyslí. Karlovarský a Ústecký kraj pomoc potřebují a investiční pobídky by měly jít převážně tam. Všechny kraje jsou ale od ledna na stejné úrovni a to prostě není fér,“ říká k tomu krajská zastupitelka za hnutí ANO a předsedkyně zastupitelského klubu Jana Mračková Vildumetzová.

Ze židle jí a její kolegy nadzvedlo to, že na začátku května přijede do Chebu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který chce podepsat s městem memorandum o strategické průmyslové zóně. „Proč jen Cheb? Proč ne Sokolovsko? Karlovy Vary? Nebo Ostrov? Jde jen o předvolební PR, které ale celému regionu trn z paty nevytrhne,“ hřímá starosta Sokolova Petr Kubis.

A Vildumetzová ho doplňuje. Díky jejímu tlaku se totiž málem povedl husarský kousek a to rovnou ve spolupráci s poslancem hnutí STAN. Nakonec ale ze všeho sešlo.

„Asi šlo i o stranické tričko, nevím. Na začátku za mnou ale přišel poslanec od Starostů z Moravskoslezského kraje s tím, že má nápad, jak tři postižené regionu vrátit do hry. Nachystal pozměňovací návrh k liniovému zákonu. Území kraje Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského by podle něj bylo vnímané jako strategické území, což by bylo pro příchod investorů procesně jednodušší a daleko rychlejší. Souhlasila jsem. Jenže nakonec mu asi v jeho straně vysvětlili, že ten svůj pozměňovací zákon nechce. V návrhu se nepočítá s celým Karlovarským krajem, ale pouze s Chebem,“ vysvětluje své rozladění Vildumetzová.

„Nelíbí se mi to a přijde mi to neskutečné a velmi nespravedlivé,“ podporuje její slova i europoslanec Ondřej Knotek, který zároveň dodává, že současná vláda do Karlovarského kraje nezavítala jako celek ani jednou a za celé tři roky nepřinesla do regionu skoro žádného investora.

V Karlovarském kraji nebude ani Gigafactory. Vláda totiž projekt nakonec nasměrovala do Plzeňského kraje, kde o něj nebyl zájem, a tak Gigafactory v České republice asi nebude vůbec.

Naopak předchozí vláda Andrej Babiše podpořila v kraji investiční pobídku na vybudování testovacího okruhu na autonomní vozidla BMW. Loni byl okruh slavnostně otevřen a v rozvoji se bude nadále pokračovat.

„Nelíbí se mi, jak zůstáváme na okraji zájmu. Současný hejtman si nedovolí proti vládě ani pípnout, a tak jsme za to biti. Ministři si sem k nám občas přijedou udělat PR, nebo něco naslibují, ale reálná pomoct, ta tady není,“ uzavírá Jana Mračková Vildumetzová.

