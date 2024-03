Mračková Vildumetzová (ANO): Na lidi ale kašlou. Tak jim to povíme. Nahlas

reklama

Sleduju ten humbuk okolo pana Babiše a nemůžu se zbavit dojmu, že to nesouvisí jen s tím jeho mailem.

ANO vyskočilo v posledním průzkumu až skoro ke 40 procentům a to muselo celou vládní koalici včetně jejich voličů pořádně zabolet a vyděsit. Já to nepřeceňuju, do voleb je daleko, ale umíte si představit, jakou měli předsedové koaličních stran neděli, když se jich na to novináři začali ptát? I premiér neodolal a sepsal k tomu slohové cvičení.

No a to se pak uniklý mail náramně hodí. Nic jiného nemáme, pojďme do něj, zaveleli jistě píáristé vládních partají!

A tak se stalo to, že když chce Babiš po svém týmu podklad, nebo přípravu (tak se tomu říká u jiných politiků), křičí vládní politici a s nimi síť X a také část médií, že si chystá složku. Dva dny už je kolem toho hysterie. Kdo se nevyjádřil či nepohoršil, jakoby nebyl. Jasný. Hodí se to. Přišlo to akorát, ta čísla z průzkumu koalici nevoní.

I ta mimořádná schůze se dala čekat. Tahle koalice totiž nic jiného není schopná vymyslet.

Já se ale přesto ptám (a nechci jim tím napovídat):

Proč tahle vláda radši konečně nezačne myslet na lidi ve své zemi?

Proč nepřemýšlí nad důvody, proč jim přestávají věřit a nemají už chuť je volit?!

Jak to, že jim pořád nedošlo, že Antibabiš už prostě nestačí?!

Dva roky vládnou, pořád jen bojují s Babišem a úplně zapomněli, že tu s nimi žije 10 milionů občanů, kteří od nich chtějí, aby pro ně pracovali.

Na tu svolanou mimořádnou schůzi se proto vlastně těším. Ano, je to tak. Půjdeme do nich!

Budeme mluvit o všem. Co všechno současná vláda nezvládla, v čem selhala, co slíbila a neplní, jak je arogantní a nekomunikuje. Teda ona občas komunikuje, dokonce jako jeden muž, ale jen v případě, že jde o Babiše. To se pak semknou, hrdinové.

Na lidi ale kašlou. Tak jim to povíme. Nahlas. Když to pořád ještě nepochopili, nebo z nějakého důvodu pochopit nechtějí.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



