Mračková Vildumetzová (ANO): Nenuťme teď chodit naše občany na úřady práce

Je dobře, že politici nyní žijí děním na Ukrajině. Ale je třeba i přesto myslet na naše občany. Protože ať chcete nebo ne, tak řada lidí dnes řeší velký problém, rostoucí ceny energií.

Jeden příklad za všechny. Ve městě Cheb stoupnou lidem od dubna měsíční zálohy za dodávky tepla o cca 3-4 tisíce korun. 1 GJ jde z 540 Kč na 2255 Kč, a to už je opravdu mazec.

Vůbec si neumím představit, jak takovou dardu budou schopní zaplatit senioři, kteří po navýšení budou platit za nájem + služby klidně i 9 tisíc! A jak to asi tak mají zaplatit mladé rodiny, když dnes rostou ceny úplně všeho a všude?

Ze zkušenosti přitom vím, že představa, že si senioři půjdou stoupnout do fronty na úřad práce a potupně budou žádat o příspěvek na bydlení, je naivní a to jsem to napsala ještě slušně. Lidi, kteří celý život poctivě pracovali, si mají jít teď stoupnout do fronty a pokorně čekat na příspěvek? Ne, to opravdu nepůjdou. Je to pod jejich důstojnost a já to chápu. Mimo jiné i proto, že od ministrů slyší falešná prohlášení, že tyto příspěvky zatěžují státní rozpočet. A tak to většinou končí tak, že na zaplacení účtů používají své celoživotní úspory, za které chtěli v penzi třeba cestovat, chodit za kulturou, podpořit vnoučata.

Mně to nepřijde fér. Stát na zvýšených cenách energií vydělává velké peníze, vybere více na DPH. Bylo by tak přinejmenším slušné tyto peníze, které získá navíc, lidem vrátit. Tak to totiž dělají ostatní země v Evropské unii.

Nenuťme teď chodit naše občany na úřady práce, které jsou nyní zavalené lidmi, kteří utíkají před válkou. Pojďme všem ulevit na DPH. Náš návrh má vláda na stole již od 25. února a to i na odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, okamžitá úspora pro lidi ve výši 35 procent. Teď je jen otázka, zda se naší vládě konečně bude chtít tento problém řešit.

