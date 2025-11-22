ČEZ: 5,7 kilometru dlouhý bude nový horkovod z Prunéřova do Kadaně

Novým hlavním zdrojem pro zásobování Kadaně teplem a teplou vodou se v příštích letech stane moderní nízkoemisní teplárna v Prunéřově, sestávající z biomasových a plynových zdrojů. Město, zásobované dosud teplem z nedalekých Tušimic, tak bude nutné propojit s novou prunéřovskou teplárnou.
Řešením se stane tzv. propoj, který nákladem 400 milionů korun vznikne do roku 2027. Díky této garanci mohla nedávno dodávající společnost ČEZ Teplárenská uzavřít novou 15letou smlouvu s Tepelným hospodářstvím města Kadaň.
autor: Tisková zpráva