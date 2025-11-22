ČEZ: 5,7 kilometru dlouhý bude nový horkovod z Prunéřova do Kadaně

23.11.2025 14:51 | Tisková zpráva

Číslo týdne

ČEZ: 5,7 kilometru dlouhý bude nový horkovod z Prunéřova do Kadaně
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Novým hlavním zdrojem pro zásobování Kadaně teplem a teplou vodou se v příštích letech stane moderní nízkoemisní teplárna v Prunéřově, sestávající z biomasových a plynových zdrojů. Město, zásobované dosud teplem z nedalekých Tušimic, tak bude nutné propojit s novou prunéřovskou teplárnou.

Řešením se stane tzv. propoj, který nákladem 400 milionů korun vznikne do roku 2027. Díky této garanci mohla nedávno dodávající společnost ČEZ Teplárenská uzavřít novou 15letou smlouvu s Tepelným hospodářstvím města Kadaň.

Psali jsme:

ČEZ: Riziková křižovatka u Temelína byla upravena
ČEZ: Vojáci si procvičili ochranu Temelína
ČEZ: Teplárny v Prunéřově a Tušimicích v provozu, další se začínají stavět
ČEZ: Energetici motivují mladé ke studiu elektrotechniky originálními programy

Článek obsahuje štítky

ČEZ , investice , kraj Ústecký , teplo , TZ

autor: Tisková zpráva

