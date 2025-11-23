Majerová (Trikolora): Už i v Polsku mají Ukrajinců dost

23.11.2025 22:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákonu o migraci a azylu

Majerová (Trikolora): Už i v Polsku mají Ukrajinců dost
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Azyl v ČR chceme udělovat pouze ve výjimečných případech. Podle informací agentury Bloombedrg se zdá, že narůstá počet Poláků, kteří mají Ukrajinců prchajících před válkou plné zuby. Až polovina Poláků navíc tvrdí, že dávky nabízené ukrajinským příchozím jsou příliš štědré.

V době ruské invaze na Ukrajinu průzkum varšavské agentury CBOS zjistil, že 94 % Poláků chce přijmout ukrajinské uprchlíky. Průzkum CBOS z minulého měsíce ukázal, že tato podpora klesla na 48 %, přičemž polovina Poláků nyní věří, že státní dávky, nabízené ukrajinským příchozím, jsou příliš štědré. Upozornily na to Parlamentní listy.

Prezident Karol Nawrocki s opoziční stranou Právo a spravedlnost uprchlíky obvinil z "předbíhání ve frontě na sociální dávky".

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
Bývalý polský diplomat Maciej Ruczaj v dubnu upozornil, že se Polákům nelíbí, že mnoho Ukrajinců provozuje dávkovou turistiku, kdy se v zemi zaregistrují, a pak si dojíždějí přes hranici pro peníze. Informovalo o tom Aktuálně. Podvody s dávkami pro Ukrajince se dějí i v naší zemi.

O určitém nevděku tentokrát kyjevských politiků mluvil i Ruczaj, který zmínil volyňské masakry, při nichž ukrajinští nacionalisté během druhé světové války vraždili etnické Poláky. Současným Polákům přijde ukrajinské vyrovnávání se z minulostí příliš neochotné a pomalé.

Server Balkan Insight také připomněl, že vzájemné nepřátelství mezi Poláky a Ukrajinci probublává mnoho let. Nejméně od druhé světové války, kdy členové tzv. Ukrajinské povstalecké armády (UPA) vedle Sovětů a Němců útočili i na polské civilisty. Ve Volyni došlo přímo k masakrům, páchaným na polských civilistech. Moderní Ukrajina se dodnes hlásí k osobnostem z prostředí UPA, ale v Polsku jsou aktivity UPA dodnes popisovány jako etnické čistky.

V nové vládě ANO, SPD a Motoristů přijmeme nový zákon o migraci a azylu. Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý, azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech.

Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky. Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky.

Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

