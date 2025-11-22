Ministerstvo dopravy: Denně řidiči vyplní kolem 70 formulářů aplikace Bouračka

Projekt České kanceláře pojistitelů Bouračka.cz od léta přináší možnost vyřešit drobné dopravní nehody plně online, během několika minut a bez papírování.

Digitální záznam o dopravní nehodě si během několika měsíců fungování našel své místo mezi českými řidiči. „Spuštění Bouračky (ZDE) je důkazem, že když stát otevře cestu k bezpečnému sdílení dat, pojišťovny umí doručit službu, která lidem reálně šetří čas i nervy. Od spuštění navíc vidíme silný zájem: nyní evidujeme 6 115 vyplněných formulářů, s průměrem zhruba 70 formulářů denně, Bouračka tak pokrývá přibližně 20 % malých nehod na denní bázi, tedy těch bez zranění a bez nutnosti zásahu Policie ČR,“ říká Jan Matoušek, ředitel České kanceláře pojistitelů.

Účastníci nehody mohou přímo v aplikaci nafotit poškození, identifikovat vozidla a potvrdit záznam elektronicky oběma stranami. Aktuálně ho využilo už více než 6 115 motoristů.

Aplikace cílí na „malé“ nehody bez zranění a bez nutnosti zásahu policie; takových je v Česku více než 170 000 ročně. Aplikace Bouračka.cz využívá data z Centrálního registru řidičů provozovaného Ministerstvem dopravy a umožňuje předávání informací přímo mezi systémy. Tím se celý proces zrychluje, snižuje administrativní zátěž a zajišťuje přesnost dat při jejich odesílání pojišťovnám.

Rychlejší vyřízení = větší bezpečnost

Výzkum České kanceláře pojistitelů potvrzuje, že největší obavu mají řidiči při nehodě z tzv. sekundárních kolizí, tedy dalších srážek způsobených nepozorností. Rychlejší vyřešení situace na místě je proto klíčové nejen pro samotné účastníky, ale i pro bezpečnost všech ostatních. Devět z deseti řidičů navíc věří, že větší povědomí o správném chování v okolí nehody by pomohlo snížit jejich riziko.

Přínosy pro řidiče i stát

  • Rychlejší návrat do provozu – méně papírování na místě, menší riziko sekundárních nehod a plynulejší doprava.
  • Méně chyb díky digitalizaci – předvyplněné údaje, sken SPZ a průvodce snižují riziko neúplných či nečitelných záznamů.
  • Vyšší komfort a transparentnost – uživatel má uloženo v emailu.

Aplikace Bouračka.cz tak představuje další krok v digitalizaci české dopravy – propojuje stát, pojišťovny a řidiče do jednoho přehledného a moderního systému.

Jak aplikace pomáhá řidičům?

  • Jednoduchý online průvodce doplňuje papírový euroformulář. Uživatelé krok za krokem vyplní údaje, nahrají fotky poškození, potvrdí záznam SMS a okamžitě ho odešlou pojišťovnám.
  • Kde ji lze použít: nehody bez zranění a podezření na trestný čin, s odhadovanou škodou do 200 000 Kč.
  • Chytré načítání údajů: aplikace podporuje automatické načtení údajů z dokladů a sken SPZ, což minimalizuje chyby a zrychluje celý proces.

Aplikace tak přinesla nejen úsporu času, ale i nový standard v komunikaci.

