Ministerstvo dopravy: Denně řidiči vyplní kolem 70 formulářů aplikace Bouračka

Digitální záznam o dopravní nehodě si během několika měsíců fungování našel své místo mezi českými řidiči. „Spuštění Bouračky (ZDE) je důkazem, že když stát otevře cestu k bezpečnému sdílení dat, pojišťovny umí doručit službu, která lidem reálně šetří čas i nervy. Od spuštění navíc vidíme silný zájem: nyní evidujeme 6 115 vyplněných formulářů, s průměrem zhruba 70 formulářů denně, Bouračka tak pokrývá přibližně 20 % malých nehod na denní bázi, tedy těch bez zranění a bez nutnosti zásahu Policie ČR,“ říká Jan Matoušek, ředitel České kanceláře pojistitelů.
Účastníci nehody mohou přímo v aplikaci nafotit poškození, identifikovat vozidla a potvrdit záznam elektronicky oběma stranami. Aktuálně ho využilo už více než 6 115 motoristů.
Aplikace cílí na „malé“ nehody bez zranění a bez nutnosti zásahu policie; takových je v Česku více než 170 000 ročně. Aplikace Bouračka.cz využívá data z Centrálního registru řidičů provozovaného Ministerstvem dopravy a umožňuje předávání informací přímo mezi systémy. Tím se celý proces zrychluje, snižuje administrativní zátěž a zajišťuje přesnost dat při jejich odesílání pojišťovnám.
Rychlejší vyřízení = větší bezpečnost
Výzkum České kanceláře pojistitelů potvrzuje, že největší obavu mají řidiči při nehodě z tzv. sekundárních kolizí, tedy dalších srážek způsobených nepozorností. Rychlejší vyřešení situace na místě je proto klíčové nejen pro samotné účastníky, ale i pro bezpečnost všech ostatních. Devět z deseti řidičů navíc věří, že větší povědomí o správném chování v okolí nehody by pomohlo snížit jejich riziko.
Přínosy pro řidiče i stát
- Rychlejší návrat do provozu – méně papírování na místě, menší riziko sekundárních nehod a plynulejší doprava.
- Méně chyb díky digitalizaci – předvyplněné údaje, sken SPZ a průvodce snižují riziko neúplných či nečitelných záznamů.
- Vyšší komfort a transparentnost – uživatel má uloženo v emailu.
Aplikace Bouračka.cz tak představuje další krok v digitalizaci české dopravy – propojuje stát, pojišťovny a řidiče do jednoho přehledného a moderního systému.
Jak aplikace pomáhá řidičům?
- Jednoduchý online průvodce doplňuje papírový euroformulář. Uživatelé krok za krokem vyplní údaje, nahrají fotky poškození, potvrdí záznam SMS a okamžitě ho odešlou pojišťovnám.
- Kde ji lze použít: nehody bez zranění a podezření na trestný čin, s odhadovanou škodou do 200 000 Kč.
- Chytré načítání údajů: aplikace podporuje automatické načtení údajů z dokladů a sken SPZ, což minimalizuje chyby a zrychluje celý proces.
Aplikace tak přinesla nejen úsporu času, ale i nový standard v komunikaci.
