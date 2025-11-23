Okamura (SPD): V Německu se kvůli islámskému terorismu ruší předvánoční trhy

V Německu se kvůli islámskému terorismu ruší předvánoční trhy. Nechceme džihád v České republice! Přibývá německých měst, která trhy ruší předvánoční trhy ať už ze strachu z útoků islámských teroristů, nebo kvůli explozi nákladů na zajištění bezpečnosti (též kvůli hrozbě islámského terorismu). Tohle v naší zemi nechceme. Nechceme se bát v naší zemi! Nechceme rušit naše tradice z obav, že se to nebude líbit imigrantům! Proto odmítáme Migrační pakt EU, přerozdělování imigrantů i imigraci z muslimských a afrických zemí.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Jedny z nejznámějších vánočních trhů se konají v saské metropoli Drážďanech. Město se potýká s extrémním nárůstem nákladů na zajištění jejich bezpečnosti. Z původních 800 tisíc eur (19,4 milionu korun) se částka vyšplhala na více než čtyři miliony eur (97 milionů korun). Drážďany částku zaplatí, ale mnohá menší města a obce na to nemají. Musí splňovat stejné bezpečnostní požadavky jako velká města včetně odborníků, plánů a pořízení drahých bariér. Zajištění bezpečnosti stojí mnohem více, než kolik celý trh přinese, připomíná web Kommunal. Informovaly o tom Novinky.
V posledních letech došlo v Německu k několika útokům na vánočních trzích. V roce 2016 na vánočním trhu v Berlíně najel autem do davu lidí odmítnutý tuniský azylant. Zabil tehdy 11 lidí včetně Češky Nadi Čižmárové, která se stala první českou obětí teroristického útoku v Evropě. Dalším mrtvým byl polský řidič kamionu, kterého útočník zastřelil. Třináctou obětí se stal muž, který samotný útok přežil, při pomáhání přeživším ale utrpěl vážné poranění mozku. Zemřel v roce 2021. Atentátníka několik dní po útoku zastřelili policisté v Itálii.
V prosinci loňského roku došlo k útoku automobilem také na vánočních trzích v Magdeburgu. Šest lidí bylo zabito a více než 200 utrpělo zranění. Útočník byl bezprostředně po činu zadržen.
Tomio Okamura
autor: PV