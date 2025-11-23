Dostál (Stačilo!): Plán z USA nezaslali EU ani datovkou

23.11.2025 20:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kolapsu zahraniční politiky Evropské unie

Dostál (Stačilo!): Plán z USA nezaslali EU ani datovkou
Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Trumpův mírový plán ukazuje naprostý KOLAPS zahraniční politiky Kallasové, Lipavského a spol. Plán jim z USA nezaslali "ani datovkou" a EU v něm má přidělenu jen roli zaplatit stamiliardy Američanům. Důsledek izolace, do níž nás naši "diplomaté" dostali. Lipavský přesluhuje.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 15521 lidí

Prezidente Pavle, přestaňte porušovat Ústavu a jmenujte ASAP novou vládu vzešlou z voleb! Lipavský i celá Fialova a vaše garnitura mají z vlastní hlouposti a špatného odhadu vztahy s Bílým domem nevratně pokažené, toto je důsledek. Jestli má někdo hájit zájem ČR vůči USA, pusťte tam nějakého Motoristu nebo jiného Patriota!

Blíže k potřebě realistického vnímání současné podoby mezinárodních vztahů viz můj komentář ve včerejších Událostech komentářích na ČT ve 22:00 (ZDE), kde jsme byli s kolegou Ivanem Davidem (super), senátorem Smoljakem (obstojný, kultivovaný projev z opačné bubliny) a bohužel Zdechovským (zoufalost, projev ve stylu zoufalého markeťáka lichvářské společnosti, na kterou si vyšlápla inspekce).

Za inspiraci vděčím prof. Mearsheimerovi, který byl v EP hostem minulý týden a ve své přednášce pro Patrioty přesně nastínil, co se stane. "Mejnstrýmoví" kolegové i analytici by si ho měli přijít poslechnout taky, jinak budou za osly. Permanentně.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): USA si nahrabou, všichni ostatní zaplatí
Dostál (Stačilo!): Není nic odpornějšího než pokrytectví Zdechovského
Dostál (Stačilo!): Danuše se jako první Češka stala plavčíkem na Titaniku
Dostál (Stačilo!): Čas končit, pánové. Neděkujem, vypadněte!

 

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/225411000101120/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , EU , USA , zahraniční politika , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nutné mnohem realističtěji začít vnímat současnou podoby mezinárodních vztahů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Odvody živnostníků

Dobrý den, můžete sdělit už nyní více, jak to za vaší vlády bude s odvody živnostníků? Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Netradiční využití všem známého aspirinuNetradiční využití všem známého aspirinu Abstinence v masturbaci mužům vážně škodíAbstinence v masturbaci mužům vážně škodí

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): USA předkládají mírový plán. Evropa selhává

8:05 Vích (SPD): USA předkládají mírový plán. Evropa selhává

Americký mírový plán pro Ukrajinu, který nedávno pronikl do mezinárodních médií, představuje první s…