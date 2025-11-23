Dostál (Stačilo!): Plán z USA nezaslali EU ani datovkou

Trumpův mírový plán ukazuje naprostý KOLAPS zahraniční politiky Kallasové, Lipavského a spol. Plán jim z USA nezaslali "ani datovkou" a EU v něm má přidělenu jen roli zaplatit stamiliardy Američanům. Důsledek izolace, do níž nás naši "diplomaté" dostali. Lipavský přesluhuje.
Prezidente Pavle, přestaňte porušovat Ústavu a jmenujte ASAP novou vládu vzešlou z voleb! Lipavský i celá Fialova a vaše garnitura mají z vlastní hlouposti a špatného odhadu vztahy s Bílým domem nevratně pokažené, toto je důsledek. Jestli má někdo hájit zájem ČR vůči USA, pusťte tam nějakého Motoristu nebo jiného Patriota!
Blíže k potřebě realistického vnímání současné podoby mezinárodních vztahů viz můj komentář ve včerejších Událostech komentářích na ČT ve 22:00 (ZDE), kde jsme byli s kolegou Ivanem Davidem (super), senátorem Smoljakem (obstojný, kultivovaný projev z opačné bubliny) a bohužel Zdechovským (zoufalost, projev ve stylu zoufalého markeťáka lichvářské společnosti, na kterou si vyšlápla inspekce).
Za inspiraci vděčím prof. Mearsheimerovi, který byl v EP hostem minulý týden a ve své přednášce pro Patrioty přesně nastínil, co se stane. "Mejnstrýmoví" kolegové i analytici by si ho měli přijít poslechnout taky, jinak budou za osly. Permanentně.
