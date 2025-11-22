Lesy ČR: Soustava tůní na Tachovsku vrátila do krajiny vodu

Vznikla soustava tůní a voda se teď snadno vsakuje do okolní nivy. Projekt za téměř 3,4 miliony korun dotovala Evropská unie. Vodohospodáři z Lesů ČR se v rámci podnikového programu Vracíme vodu lesu zaměřili na dva úseky Čankovského potoka oddělené malou soukromou nádrží.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Ještě nedávno z nich odvádělo vodu do příkopů azbestocementové potrubí. Půda v okolí tak postupně vysychala. „Potrubí jsme odstranili a voda se teď plošně rozlévá do krajiny. Abychom zamezili dnové erozi a udrželi povrchový odtok vody, zřídili jsme v korytě příčné prahy z kamenné rovnaniny. Kvůli podpoře biodiverzity vznikla soustava průtočných a neprůtočných tůní,“ popsal projekt Tomáš Rau, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Berounky z Lesů ČR.
Obdobná opatření přírodě svědčí, protože se díky nim zadrží v krajině voda a v tůních nacházejí biotop vodomilné rostliny i živočichové. Lesy ČR na projekt čerpaly dotaci z evropského Operačního programu Životního prostředí ve výši 3 366 000 Kč bez DPH, což je i celková cena díla.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva