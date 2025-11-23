„Relativizace Listopadu 1989, plivnutí do tváře“. Kupka se rozčílil, Moravec zachmuřil

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Havlíček hned na úvod Moravcovi sdělil, že kdyby byl premiérem, nesl by na Hrad jeden konkrétní seznam členů budoucí vlády.
„Nesl bych tam takový seznam, na kterém se shodne koalice. My nezneužíváme postavení hnutí ANO, které tam má silnější pozici. Vždycky jsme se na všem dokázali shodnout. … V úterý večer bude zasedat koaliční rada, která by tedy definitivně měla odsouhlasit ty návrhy,“ prohlásil Havlíček.
„Jak velké riziko je, že se česká diplomacie bude po nástupu Filipa Turka zabývat především uváděním jeho výroků na pravou míru. 17. listopadu na Národní třídě na sebe opět strhl pozornost, a to když v rozhovoru pro CNN Prima NEWS uvedl, že ‚sametová revoluce byla řízená věc. Udělali ji Gorbačov a KGB.‘ Nebojíte se toho rizika, toho reputačního rizika, že Černínský palác, pokud se Filip Turek stane ministrem zahraničí, tak Černínský palác bude uvádět na pravou míru podobné výroky?“ ptal se Moravec.
Havlíček konstatoval, že mu víc vadí některé věci, které se bojovaly kolem Filipa Turka v minulosti. Pokud jde o 17. listopad 1989, tak cestu k němu podle Havlíčka otevřela i sovětská perestrojka Michaila Gorbačova. … Snad se shodneme na tom, že 17. listopad proběhl v kontextu dění v celé východní Evropě. … Šlo o celospolečenské dění v celé východní Evropě. A zaplať bůh, že tomu tak bylo,“ pravil Havlíček.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Když dostal prostor Kupka, zdůraznil, že relativizace listopadu 1989 za velký problém. „Především pro lidi, kteří před těmi lety stáli na Národní třídě, je to plivnutí do tváře,“ zdůraznil Kupka. „To, že by sametovou revoluci řídila KGB nebo StB nebo Gorbačov. A naštěstí je naživu stále dost lidí, kteří si to pamatují.“
„A když vy jste byl tehdy student, znamená to tedy, že vás někdo řídil?“ obrátil se Kupka na Havlíčka.
Ten zdůraznil, že ho nikdo neřídil.
V podobném duchu se vyjádřil i Radim Fiala, podle kterého KGB a StB neřídily každého jednotlivého studenta, ale prý nepochybuje o tom, že jistý vliv StB měla.
A pokud jde o nominaci Filipa Turka na Ministerstvo zahraničí, hnutí SPD nebude jeho nominaci rozporovat. „A pokud by měl být v budoucnu Filip Turek nějakou přítěží, tak bude přítěží mnohem menší než prezident Petr Pavel, který označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za odporného člověka!“ připomínal Radim Fiala.
Moderátor Václav Moravec poté diskusní výhybku přehodil ke střetu zájmů u Andreje Babiš.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Havlíček zašel ještě dál.
„Ta schůze, která tady bude, se fakt netýká Babišova střetu zájmů, ta se týká toho, aby se (končící) koalici podařilo odklonit pozornost od zpackaného rozpočtu,“ pravil Havlíček s tím, že Andrej Babiš přislíbil, že svůj střet zájmů vyřeší a je jen a jen na něm, jak ji vyřeší. „Je to skutečně náročný proces, na tom se, myslím, shodneme všichni,“ zdůraznil Havlíček. Poté znovu zopakoval, že si věc vyřeší Andrej Babiš, a vyřeší to tak, aby to bylo v souladu s českým a evropským právem.
Poté se znovu ozval Kupka a označil Havlíčkovu odpověď za vyhýbavou. Zdůraznil, že právě na půdě Poslanecké sněmovny, které se ostatně každá vláda zpovídá, může Babiš říct, jak svůj střet zájmů vyřeší.
Jan Farský konstatoval, že Andrej Babiš měl už dávno vysvětlit, jak vyřeší svůj střet zájmů.
„Mluvím snad turecky,“ ptal se na to konto Havlíček.
Farský se v tu chvíli vytasil s kodexem hnutí ANO, který členům hnutí ANO ukládá jisté povinnosti.
A v tu chvíli se Karel Havlíček rozzlobil.
„Morální kodex si řešte v hnutí STAN. Morální kodex si řešte v rámci Dozimetru. Morální kodex si řešte s panem Rédlem. Morální kodex si řešte s těmi mafiány, kteří vás založili,“ vypustil Havlíček na Farského slovní salvu. „Hnutí STAN, které bylo založeno mafiány, aby nám tady něco vykládalo o morálce, no tak to je teda fakt jako vrchol,“ zuřil Havlíček.
Farský na to konto připomínal, že v kodexu hnutí ANO se píše, že členové hnutí se nebudou schovávat za imunitu. Nebudou se schovávat před spravedlností.
Karel Havlíček okamžitě oponoval, že Andrej Babiš je úspěšný podnikatel, který tady zaměstnává 35 tisíc lidí. „On tady odvádí desítky miliard korun na daních, zatímco ti, kteří vás založili, tak drancujou Českou republiku. A vy jste jim tady u toho svítili,“ soptil dál Havlíček.
Farský však pokračoval a citoval bod 9 z kodexu hnutí ANO. Ten říká, že reprezentant hnutí ANO nebude zneužívat poslaneckou imunitu a požádá příslušný výbor, aby doporučil jeho vydání.
Havlíček zopakoval, že lidé z hnutí STAN s Dozimetrem za zády nemají druhým připomínat morální kodexy.
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Kupka oponoval, že i v rozpočtu Ministerstva dopravy na rok 2022, který přebírala vláda Petra Fialy od vlády Andreje Babiše, chyběly miliardy. A stejně jako si s tím poradila Fialova vláda, bude si s tím muset teď poradit Babišova nová vláda. Podle Kupky k tomu může využít i tzv. PPP projekty. Tak aby bylo možné dobudovat dopravní infrastrukturu, což posune kupředu celé Česko.
„Tady kolegové jdou z hospody. Jedli, pili, hodovali, ale nezaplatili účet. A teď se hraje hra, komu zůstane ten černý Petr,“ přidal svůj pohled na rozpočet Radim Fiala.
„To snad nemyslíte vážně,“ kroutil hlavou Martin Kupka. „Nikdo nic neprojedl a nepropil,“ rozzlobil se Kupka.
Havlíček konstatoval, že tak jako tak bude třeba najít peníze na dokončení klíčových staveb.
Farský doplnil, že dokončení staveb by bylo možné rozložit v čase. To však Havlíček okamžitě odmítl. „To pak jeďte s panem ministrem do Trutnova a vysvětlete jim, že D11 se nemusí dostavět. Ale ona se musí dostavět,“ poznamenal Havlíček.
Došlo i na poslanecké platy. Radim Fiala naznačil, jak to vidí.
„Ekonomická situace České republiky tomu neodpovídá, aby politikům rostly platy o pět procent.
„Společnost by nejraději viděla, aby politici platili za to, že můžou vykonávat své funkce, takže to vždy bude vděčné téma,“ ozval se Kupka.
Podle Havlíčka je třeba dohodnout se na nějakém automatu, podle kterého se budou platy politiků upravovat. Tady mu dal Kupka za pravdu.
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Moravec krátce před koncem první debaty otevřel ještě jedno téma, vysoké ceny energií. Především vysoké ceny elektřiny. A tady se Karel Havlíček opět rozjel. „Ta situace je u nás tristní. My dneska máme v té silové elektřině vyšší cenu, než je v Německu. … A co se týká absolutních cen, tak jsme na šesté nejhorší pozici,“ rozčiloval se Havlíček.
Sliboval, že budoucí vláda bude platit poplatky za obnovitelné zdroje, což sníží ceny elektřiny všem. Asi tak o deset procent. Kromě toho budou podle Havlíčka přijata další opatření. Bude je třeba přijmout, jinak bude mít česká ekonomika problém. „Nevybereme daně a jsme v pytli,“ hřímal ve studiu Havlíček.
autor: Miloš Polák