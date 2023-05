Mračková Vildumetzová (ANO): Těch 8 miliard půjde na smluvní externí řidiče České pošty?

reklama

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila zařadit bod s názvem - komunikace, nekomunikace a arogance této vlády.

Důvod mého zařazení bodu je, že včera se tady na půdě Poslanecké sněmovny projednával zákon o státním podniku, který předkládal pan ministr vnitra, který prostřednictvím tohoto zákona potřebuje zachránit Českou poštu a potřebuje dát do tohoto státního podniku finanční prostředky tak zvaným transformačním plánem. Nejenomže tady pan ministr vnitra nebyl, to bych - určitě měl k tomu důvody, ale když tady chce předstoupit před tuto Sněmovnu a chce něco nechat schválit v devadesátce, to znamená ihned, tak bych předpokládala, že s námi bude komunikovat a především, že nám řekne, na co bude těch osm miliard použito. Jakým způsobem tedy ta Česká pošta bude zachráněna. My jsme byli zvoleni občany jako vy, ostatní poslanci, a my jsme zodpovědní za finanční prostředky. A já si dnes musím myslet, že tedy tu ztrátu, do které přivedl Vít Rakušan Českou poštu na konci roku 2022 a byla to historicky největší ztráta, miliarda sedm set padesát milionů, takže byla způsobená tím, že v tom roce 2022 se dala doprava do soukromých rukou. Takže když dopravu zajišťovala Česká pošta prostřednictvím svých řidičů, tak se jezdilo kilometr za 18 korun a v současné chvíli, tak jak nám říkají odbory, se jezdí za 48 korun. Takže na to budeme dávat těch osm miliard?

Já opravdu považuju za neskutečné, že si včera po projednání tohoto tisku ministr vnitra, který zde není, dá na své sociální sítě, že jsem na bezpečnostním výboru řekla, že jsme připraveni pomoci řešit situaci v České poště. Ano, ale musí s námi někdy někdo komunikovat a musí nám někdo představit ten transformační plán a především nám někdo musí říct, kam půjde těch osm miliard.

Zároveň by mě zajímalo, když tedy 2. února na tom bezpečnostním výboru nám ministr vnitra řekl, že bude něco dělat s Českou poštou, tak nám v žádném případě neřekl, že bude rušit 300 poboček. Zároveň nám neřekl, že to udělá způsobem, kterým to udělal, to, že hodil všechny starosty přes palubu, s nikým nekomunikoval. Podívejte se, včera se objevilo, že v řadě těch měst došlo ke změně poboček, ale nedošlo k tomu, že by nějaká pobočka zůstala. Žádnému městu nebylo umožněno, aby si tu pobočku provozovalo samo prostřednictvím Pošty Partner, tak jak to bylo v minulosti umožněno jiným městům a obcím, především menší velikosti. A pak se tedy podívejme, co se těmi kroky, které udělal ministr Vít Rakušan, děje. V Brně, pokud chcete jít na poštu a podat doporučený dopis, tak tam čekáte více než dvě hodiny, protože některé ty pobočky už se zavřely.

Vyzývám v tuto chvíli i pana premiéra, protože ta nekomunikace vlády i prostřednictvím programového prohlášení, tohle přece není možné, vy si tady předložíte zákon v devadesátce. Já bych ještě pochopila, kdyby ministr vnitra za námi přišel a řekl ano, já vám představím ten transformační plán. Já jsem totiž panu ministrovi vnitra psala 26. března a prosila jsem ho, ať ten krok zastaví, ať komunikuje, ať se se mnou sejde v pozici stínové ministryně, ať komunikuje s těmi starosty. On to neudělal, napsal mi, že ne, a do té esemesky mi napsal, že transformační plán nám bude představen. A včera si tady přijde se zákonem o státním podniku v devadesátce, nikomu to neřekne, s nikým to nekomunikuje a poté napíše, že my to nechceme podpořit. Znovu zdůrazňuji, my jsme byli zvoleni občany a musíme dbát na péči řádného hospodáře a my podpoříme tento zákon, až budeme vědět, kam půjde těch osm miliard korun. Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



