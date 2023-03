Mračková Vildumetzová (ANO): Úřad je pro občany, ne občan pro úřad

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, určitě jste zaregistrovali, že hnutí ANO svolalo mimořádnou schůzi s jedním bodem, a to Česká pošta. Bohužel předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová dala na tuto mimořádnou schůzi 30 minut, kde jsem měla prostor prakticky ještě před schválením programu se vyjádřit za hnutí ANO pouze já, a dal mi k tomu ještě přednost, a to oceňuji tedy, ministr vnitra Vít Rakušan.

Velmi si myslím, že ten proces je nestandardní z její strany. Kdybych to srovnala s těmi ostatními schůzemi, tak tam dala hodinu a vůbec nechápu, že u České pošty, kdybych tedy se na to podívala nějakou optikou, bylo 30 minut. Já už jsem v tu dobu avizovala, že pokud ta schůze bude přerušena nebo program nebude schválen, že budu požadovat, aby to bylo zařazeno v pátek na schůzi, protože jak jsme delší dobu avizovali, že Česká pošta na tom není dobře, tak se to v tuto chvíli potvrdilo. Pan ministr vnitra předstoupil, šel na tiskovou konferenci před tou mimořádnou schůzí, kde oznámil, že s největší pravděpodobností půjde Česká pošta do insolvence. Znovu opakuji, ministr vnitra Vít Rakušan, když šel do své funkce, říkal, jak je připraven jako ministr vnitra, všichni členové vlády to říkali, jaký mají plán na změnu, jak všechno dají do pořádku. Znovu říkám, tato dvě čísla hovoří jasně: rok 2021 ztráta České pošty 600 milionů, rok 2022 pod vedením ministra vnitra Víta Rakušana ztráta 1,4, miliardy korun. Myslím si, že to hovoří za vše, a myslím si, že pan ministr by měl se tady z toho zodpovídat, absolutně to nezvládá a je to velmi nefér vůči všem těm zaměstnancům, kterých je tam dneska zhruba 25 tisíc, vůči těm doručovatelkám, vůči těm, kteří pracují na přepážkách, protože oni prakticky neví, co s nimi v budoucnosti bude, protože pan ministr vnitra jasně řekl, že tedy dojde k propouštění. Takže nejenom, že tady máme jednu z nejvyšších inflací nebo máme, když se na to podíváme tím celoevropským měřítkem, tak průměrná inflace v rámci EU je 8 %, u nás tedy podle dnešních čísel se pohybuje okolo 17 % a všichni za to budou v uvozovkách biti za to, že vláda to absolutně nezvládá.

Pan ministr vnitra by měl tady dneska být v Poslanecké sněmovně a měl by tedy říct, kam bude do budoucnosti Česká pošta směřovat. On nebyl schopen vybrat ředitele České pošty. Vybíral ho od října. Do výběrového řízení se přihlásilo 11 z uchazečů a on nakonec jmenoval toho, který se do toho výběrového řízení vůbec nepřihlásil. Myslím si, že - a znovu to musím zopakovat, protože divím se, že v tuto chvíli se neozývá Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů, protože pokud jsme se v tomto týdnu dozvěděli, že se bude rušit dalších 300 poboček České pošty, protože je tady návrh Českého telekomunikačního úřadu, a je tady samozřejmě i návrh prostřednictvím České pošty. Česká pošta chce přijít i s takovým návrhem, že by například Česká pošta byla otevřena jenom třeba dva dny v týdnu, jako je to asi na úřadech, když máme úřední hodiny.

Ale já znovu říkám, že úřad je tam pro občany, ne občan pro úřad. A úřední hodiny neexistují. Ano? Úřad má být otevřený pro občany každý den. A stejně tomu tak musí i do budoucnosti být v rámci České pošty. Jsou to skvělé nápady, ale znovu říkám, že Česká pošta je státní podnik a Česká pošta je tady službou pro občany a musí to zajistit ministr vnitra.

Takže já jsem zvědavá, jestli ministr vnitra tady dnes bude přítomen a jestli tato Sněmovna tento bod, který je vážným bodem, znovu říkám, dotýká se 25 tisíc zaměstnanců, ale dotýká se i občanů, protože řada občanů dnes nemá řádně doručenou poštu.

Pane místopředsedo, já bych vás tedy chtěla požádat, zda byste si zapsal, že bych chtěla zařadit za hnutí ANO bod Česká pošta, a to jako dnešní první bod jednání.

Děkuju mnohokrát.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně

