Mračková Vildumetzová (ANO): Už se snad dozvíme, kolik Ukrajinců na území ČR je

Já děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych chtěla věcně zareagovat na to, co tady zaznělo z úst pana ministra práce a sociálních věcí. A abychom si především v rámci vyplácení té humanitární dávky a v rámci všech lex Ukrajina nalili čistého vína. Lex Ukrajinu IV hnutí ANO nepodpořilo. A nepodpořilo ji proto, že ministr práce a sociálních věcí nebyl schopen do tohoto právního předpisu již zakomponovat zpřísnění podmínek pro vyplácení humanitární dávky. To je prostě fakt, který je. A přinesl to až o několik měsíců později, to znamená, že to bude platné a účinné až od dubna. A mohlo to být platné a účinné již od ledna. To je, pane ministře, práce a sociálních věcí, pravda.

Druhá věc. Když tady stojí pan ministr vnitra, který tady říká, jak skvěle to zvládl, myslím si - a znovu říkám, že se na tom podílelo mnoho lidí a včetně občanů, kteří si zaslouží obrovské poděkování, a další, hasiči, policisté, zdravotníci, starostové, hejtmani a tak dále, nechci na nikoho zapomenout - ale pan ministr vnitra měl na starosti registraci. A my pořád, možná už za pár měsíců, protože teď dochází k tomu přeregistrování dočasné ochrany, už se snad konečně dozvíme, kolik lidí na území České republiky je, jaké jsou profese a jakého jsou vzdělání. Tohle nebyl schopen ministr vnitra zvládnout za celý rok. A my jsme ho k tomu neustále vyzývali. Tak jenom, abychom si řekli pravdivě, jak ty věci jsou. Děkuji mnohokrát.

