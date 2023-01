Mračková Vildumetzová (ANO): Velmi mě překvapilo, že nevíme, kolik bylo vydáno voličských průkazů

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,

včera jsem vystupovala se zařazením bodu ohledně PR vlády v rámci toho, že se vláda rozhodla utratit 30 milionů z peněz daňových poplatníků. Tento bod nebyl schválen. Vždycky, když dám ten příspěvek třeba na Facebook, tak mi lidé píšou a jsou velmi znepokojeni z toho, že tady nejsou členové vlády. Dneska jich je tady relativně velké množství včetně pana premiéra. Takže já ten bod zařazovat nebudu, protože předpokládám, že někdo z nich vystoupí a že se k tomu vyjádří, že se tyto finanční prostředky za to a v tuto dobu utratily.

Ale já bych chtěla v tuhle chvíli otevřít jedno aktuální téma a tím jsou samozřejmě v tuto chvíli rozhodující prezidentské volby. A tím, že tady máme pana ministra vnitra a tím, že jsem se dozvěděla od paní předsedkyně našeho klubu, že včera se na grémiu dohodlo- nebo dohodlo, my s tím teda v žádném případě nesouhlasíme - že zítra nebudou interpelace, jinak bych samozřejmě k tomu využila interpelace - a to jsou voličské průkazy. Určitě jste zaregistrovali, že dneska do 16 hodin si ještě všichni občané mohou dojít na svůj úřad pro voličský průkaz.

Mě trošičku ne znepokojilo, ale nějakým způsobem jsem se pozastavila nad tím, že na stránkách Ministerstva vnitra najdete voličské průkazy, které byly během let odcizeny nebo ztratily se, především se tedy ztratily na obecních úřadech. Když si to spočítáte, je to už skoro přes 6000 voličských průkazů. Pokud jsem se zeptala, jestli máme do současné chvíle počet vydaných voličských průkazů v prvním kole, tak mi na to nikdo nedokáže odpovědět a že prakticky ta informace není. Takže já si myslím, že bychom to měli mít pod nějakou kontrolou a myslím si, že bychom informaci, kolik bylo vydáno voličských průkazů a kolik lidí pak opravdu ten voličský průkaz využilo, tak bychom tu informaci mít měli.

A je to úplně stejné, jako když přijdete do té volební místnosti a počítají se přesně obálky, kolik se jich vydalo a kolik se jich odevzdalo a musí to souhlasit, tak jsem prostě přesvědčena o tom, že by to mělo souhlasit i u těch voličských průkazů. Já neříkám, že to tak není, ale velmi mě překvapilo, že nemáme informaci o tom, kolik bylo vydáno voličských průkazů a kolik lidí pak ty voličské průkazy v těch místnostech odevzdalo, už v kontextu s tím, že pokud se podíváte na stránky Ministerstva vnitra, tak zde najdete seznam měst a obcí, kde vlastně se ty voličské průkazy samozřejmě během let ztratily. A mě velmi překvapilo, že třeba v některém městě, v některé obci se ztratilo 300 voličských průkazů.

Takže já si myslím, že je to téma důležité, aktuální a myslím si, že pokud tady máme pana ministra vnitra, tak by se k tomu mohl vyjádřit. Takže bych proto požádala, aby tento bod byl zařazen jako první bod dnešního jednání s názvem Voličské průkazy.

Děkuji vám.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



