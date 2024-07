Mračková Vildumetzová (ANO): Věříme, že získáme silný mandát, který budou muset ostatní respektovat

„Před čtyřmi roky jsme v Karlovarském kraji volby vyhráli, ale do vedení kraje jsme se nedostali. Spojilo se proti nám dvanáct různých politických subjektů, jejichž zastupitelé si vytvořili mnoho nových a dobře placený míst, na kterých celé čtyři roky v klidu přežívali. My jsme to čtyři roky kritizovali a nyní věříme, že získáme silný mandát, který budou muset všichni ostatní respektovat a nebudou mít šanci nás opět z vedení kraje vyšachovat,“ říká Jana Mračková Vildumetzová.

Dvojkou na kandidátce hnutí ANO pro krajské volby je současný starosta Sokolova Petr Kubis, který před pěti lety zmíněnou Janu Mračkovou Vildumetzovou v pozici hejtmanky nahradil. Petr Kubis, který má v hornickém městě silnou voličskou podporu, věnuje velkou pozornost hlavně problematice bezpečnosti. „Pocit bezpečí je pro všechny obyvatele kraje velmi důležitý. Proto je třeba urychleně podniknout kroky k doplnění chybějících státních policistů, podpořit města a obce při zakládání vlastních městských policií a jednat s představiteli státu o větší vymahatelnosti práva,“ říká Petr Kubis.

Zkušeným regionálním politikem je i Martin Hurajčík, který nyní zastává funkci starosty Mariánských Lázní. Tomu na kandidátce hnutí ANO pro krajské volby v Karlovarském kraji patří třetí místo. I Hurajčík si už vyzkoušel práci na krajském úřadě, kde v minulosti působil jako náměstek pro dopravu, kterou se zabývá i nyní. Jako starosta jednoho z nejznámějších lázeňských měst se ale věnuje také otázkám cestovního ruchu a lázeňství.

„Lázeňská péče je pro ekonomiku Karlovarského kraje velmi důležitá a my musíme naučit obyvatele Česka jezdit do lázní z preventivních, nikoli až z léčebných důvodů. Musíme zároveň hledat nové trhy a zaměřit se na domácí klientelu,“ vysvětluje Martin Hurajčík, který věří, že se hnutí ANO podaří vrátit do vedení kraje a dotlačit současnou vládu ke zrychlení stavby dálnice D6 ve směru od Karlových Varů do Prahy a pak také od Chebu do Německa.

Vzhledem ke stárnoucí populaci kraje je velmi důležitá oblast sociální. Toto téma má na starosti poslankyně Renata Oulehlová, kterou voliči najdou na čtvrtém místě kandidátky hnutí ANO. „Sociálních témat a problémů je bohužel v našem kraji velmi mnoho. Musíme se zaměřit například na odlehčovací službu, zvýšit počet lůžek v domovech pro seniory a zajistit i kvalitní personál v těchto zařízeních. V Sokolově se mi před několika lety podařilo postavit a otevřít Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem „Čtyřka“, jako první v kraji jsem přišla s projektem služby Seniorexpres, za což jsem velmi ráda,“ doplňuje Renata Oulehlová.

Pětkou na kandidátce hnutí ANO je starosta Chebu Jan Vrba, který je i krajským zastupitelem. Jeho ambicí je přilákat do Karlovarského kraje více investorů, zajistit nová pracovní místa a udělat kraj bohatším a lákavějším místem zejména pro vzdělané mladé lidi a rodiny s dětmi. „Náš kraj je skvělé místo, musíme v něm ale zajistit práci a podmínky pro klidný, spokojený a plnohodnotný život,“ dodává Jan Vrba.

