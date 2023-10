Mračková Vildumetzová (ANO): Vládní novináři útočí

reklama

Kauza Dozimetr, ve které pan Rakušan nejdřív tvrdil, že šifrovaný telefon neměl, pak si vzpomněl, že ho vlastně měl, ale vnutil mu ho pan Polčák, který ovšem říká, že si o něj Rakušan řekl sám, a tak nakonec ministr vnitra přišel s verzí, že ho měl a dal na hraní dětem, se nikomu z vlády vůbec nelíbí. Čteme, jak si s takovým šifrovaným telefonem mohli volat jen ti lidé, kteří ho měli. Tedy v tomto případě vybraní politici a mafiáni.

Čteme, jak si pan Polčák vyrazil s panem Redlem na Seychely. O tom, kolik mafián platil hnutí STAN, nechce mluvit, protože má advokátní mlčenlivost, což jako argument nechápali ani policisté.

Nic z toho se vládním politikům nečte dobře, a tak do akce opět vlétla jejich dvorní novinářka. Sabina Slonková se mě ptala, jestli jsem ve volební kampani používala auto od Zakarii Nemraha. A jestli jsem v rámci volebních nákladů vůz platila. Odpověděla jsem jasně.

“Dobrý den a díky za dotaz. Auto mi zajišťoval můj manžel. Ten nikdy netajil to, že pana Nemraha dobře znal. Podotýkám, že to bylo v době, kdy pan Nemrah nebyl trestně stíhán a potkával se s řadou politiků. Pokud vím, já jediná jsem kvůli tomu rezignovala, a to na pozici místopředsedkyně sněmovny.

Co se týká druhé otázky, spojila jsem se s manželem a ten mně potvrdil, že zápůjčka byla samozřejmě řádně uhrazená. Případně se na něj prosím obraťte.”

Paní novinářka se na manžela opravdu obrátila. Celou jeho odpověď do textu nedala, tak ji sem dávám já. Slonková navíc v článku dost sprostě píše, že jsem na něj opět celou věc svalila a on mě podržel.

Ne, paní Slonková. Řekla jsem pravdu a můj manžel taky. Nic víc

“Dobrý den. Ano, zajišťoval jsem manželce auto a požádal jsem o pomoc pana Nemraha, který v té době z veřejných zdrojů nebyl ani podezřelý ani obviněný z žádného trestného činu. Platba proběhla mezi námi jako dvěma fyzickými osobami a doklad o tom po třech letech opravdu nemám. Děkuji Vám a přeji hezký den. Mraček”

Mohlo by to být vysvětlené, ale není. To by se vládním politikům a jejich novinářce nehodilo. A tak pan Rakušan od rána s článkem mával na síti X. Chápu. Ale to, že měl manžel kamaráda, který tenkrát obviněný nebyl a dnes je, není nic nového. Víme to dlouho. Byl nám na svatbě. Já kvůli tomu rezignovala na funkci ve sněmovně. Mrzí mě to. Víc s tím ale neudělám.

Ale ptám se! Rezignoval pan Rakušan za to, že si domů pořídil šifrovací telefon na volání s partou mafiánů? Že o tom lhal?! Nevím o tom a marně čekám, jak se k tomu postaví! A nedám mu jako opoziční politička pokoj.

Budu dál upozorňovat na to, že STAN je hnutí, napojené na mafii.

Že pan ministr nezvládá svou funkci ministra vnitra a odhlasoval migrační pakt, který k nám zve ilegální migranty.

Že definitivně pohřbil Českou poštu.

Že komunikuje arogantně a uráží všechny, kteří nemají stejný názor jako on. Jako se to stalo třeba teď po slovenských volbách.

Uslyší to a mnoho dalšího. A stokrát recyklované články o tom, co dávno víme, a které na mě jen mají házet špínu, mě fakt neznechutí.

