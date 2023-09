Mračková Vildumetzová (ANO): Zachovejme rodné číslo nadále v občanském průkazu

reklama

Tak já děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, tak jak jsem včera avizovala, víte, že se projednával mnoho dní konsolidační daňový balíček, a my už jsme včera, nebo když se schvaloval program, tak jsme žádali, aby došlo k přeřazení bodu číslo 116, který přináší úsporu 54 miliard ve veřejném a soukromém sektoru. Já znovu apeluji na vládní koalici, abychom tento bod dnes zařadili, abychom tento bod schválili. Bude se to týkat deseti minut a jasně řekneme, že rodné číslo bude nadále v občanském průkazu, bude identifikátorem. A především soukromý sektor bude vědět a nebude se muset připravovat na to, aby měnil své systémy za několik miliard korun.

Já jsem včera o tom v předsálí hovořila i s panem ministrem financí, který mi říkal, že to svým způsobem vyřešil tak, že na příští rok do rozpočtu tam má nula korun. To je sice hezké. To je veřejný sektor. Ale co ten soukromý sektor? Jestliže dnes to v zákoně je, že identifikátorem nebude rodné číslo a bude to za rok 32-místný kód, tak je jasné, že se k tomu musíme nějakým způsobem postavit. A myslím si, že ten návrh, který tady předkládáme, a vy pořád říkáte, že se chcete bavit s tou opozicí. Pan Rakušan mi říká, že když se schválilo rozpočtové určení daní v roce 2017, že to byl návrh Libereckého kraje, tak také ukažte, že umíte podpořit návrh opozice. Je to v devadesátce. Za deset minut je to schválené. A můžete říct a všichni budeme říkat, že se z rozpočtu ušetří 54 miliard. Z toho státního to bude 20. Ale já si myslím, že je to také pořád mnoho finančních prostředků a můžeme to promítnout do rodičovského příspěvku, do dalších oblastí, na které čekají občané této republiky.

Chtěla bych požádat o předřazení bodu číslo 116, a to jako první bod, ale za ty body, které tady dnes už přednesli moji kolegové z klubu, popřípadě bych chtěla dát hlasovat ještě jako bod po tom třetím čtení, to znamená po tom sněmovním tisku, je to tam přímo napsané, paní místopředsedkyně, ale teď to číslo nevím, 446? - to znamená po tom tisku, který budeme projednávat ve třetím čtení. Děkuju vám za podporu tohoto návrhu.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Z RČ zjistíte, jestli jste muž, anebo žena. To Pirátům vadí Mračková Vildumetzová (ANO): Z toho, že chce vláda šetřit na školství, je mi hrozně smutno Rakušan na nákupech: 453 milionů za 289 škodovek. Speciální výbava. Výbor nic netušil Mračková Vildumetzová (ANO): Starostové jsou rozzlobení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama