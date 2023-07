Munzar (ODS): Hlavním cílem je podpora vlastnického bydlení

reklama

První klienti už díky zrušení jednoho z úvěrových ukazatelů centrální bankou získali hypotéku, na kterou dříve nedosáhli. Právě větší dostupnost hypoték byla důvodem, kvůli kterému jsem ve Sněmovně uspořádal veřejný seminář, na kterém jsme o úvěrových ukazatelích diskutovali s viceguvernérem ČNB Janem Faitem, a proč jsem o této problematice mluvil s guvernérem Michlem.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 40% Nevadí 60% hlasovalo: 11630 lidí

Pokládám to za malý příspěvek do mozaiky, který vedl k rozhodnutí centrální banky zrušit ukazatel DSTI. Nemělo smysl uměle neposkytovat hypotéky lidem, kteří by jinak na hypotéku a na její splátky měli prostředky.

Hlavním cílem větší dostupnosti hypoték je podpora vlastnického bydlení. Vždy jsem v politice podporoval vlastnické bydlení, protože je hodnotou, za niž je nutné se stavět. Bydlet ve svém není jen řešením bytové potřeby, ale je to i určitá forma majetkového zabezpečení do budoucna

Nesouhlasím s hlasy, kteří kritizují naši společnost za vysoký poměr vlastnického bydlení. Já jsem pro to, aby co nejvíce lidí mohlo bydlet ve svém. Vstupuje do toho řada ekonomických faktorů, jako jsou ceny nemovitostí, výše platů či úrokových sazeb. Vlastnickému bydlení by se nemělo bránit, ale naopak jej podporovat. Proto jsem se v minulosti zasazoval o zrušení daně z nabytí nemovitosti či zachování daňových odpočtů úroků z hypoték.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Šarvátka o několik srubů se stala jednou z nejvýznamnějších bitev české historie Munzar (ODS): Pokud by to bylo podle vašeho receptu, nebylo by na infrastrukturu Munzar (ODS): Cílem EU by nemělo být zvyšování přerozdělování Munzar (ODS): Nezužujme manželství jenom na technicko-právní úpravu soužití dvou osob

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.