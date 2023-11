Munzar (ODS): Nechlubte se svým hospodařením, vládli jste při ekonomickém růstů světa

reklama

Děkuji, paní předsedající, a zároveň se vám omlouvám, že faktickou poznámkou vás přeskakuji, vaše přednostní právo, ale přihlásil jsem se hned při úvodním slově pana místopředsedy Havlíčka.

No, můžete nám vyčítat spoustu věcí, ale prosím, nechlubte se, jak se bezvadně hospodařilo v době před covidem, v době ekonomického růstu. Protože v době ekonomického růstu se mají rozpočty vyztužit a připravit na horší časy. Vy nám dnes mnoho věcí vyčítáte, poučujete nás, ale sami v době ekonomického růstu jste dělali pravý opak. Ekonomický růst jste promarnili a zvýšili jste závislost našich financí na ekonomických cyklech (nesrozumitelné). A to neříkám jenom já, to vám říkali v té době ještě před covidem ekonomové i Nejvyšší kontrolní úřad. Dovolím si v rychlosti odcitovat jednu větu: "V důsledku stále se zvyšujících výdajů a vlivem silné závislosti na plnění daňových příjmů, které reagují velmi citlivě na případné zpomalení ekonomického růstu, je státní rozpočet na případnou recesi připraven ještě hůře, než tomu bylo před deseti lety. Dokonce i mírné ekonomické ochlazení může u takto nastavených rozpočtů způsobit vysoké schodky." To byla prorocká slova Nejvyššího kontrolního úřadu k Státnímu závěrečnému účtu za rok 2018. A krize pak skutečně přišly, přišly horší než kdokoliv předvídal, přišly schodky horší, než kdokoliv mohl předvídat. Covidová krize, roztrhání subdodavatelských vztahů, poptávková inflace, energetická krize.

A vy tady jste neustále říkali, že ty stávající výdaje - říkala to paní předsedkyně Schillerová, vaším prostřednictvím - že stávající výdaje nám zaplatí i budoucí příjmy a ekonomický růst. Ale vy jste se na to spolehli neustále, spolehli jste se na to i v době ekonomického růstu a utratili jste pod touto mantrou, co jste mohli. A veřejné finance jste nám špatně připravili na ty budoucí krize, které přišly. A způsobilo to to, že kalkulačka dluhů se jako sněhová koule začala nabalovat, a my to musíme řešit, protože i v ekonomice i v životě je něco za něco. Buď máme velké výdaje (Předsedající Havlíček: Pane poslanče...) a budeme splácet větší dluhy v budoucnu, nebo budeme snižovat výdaje a v tom případě nám zbude více v budoucnu na ty věci, které budeme potřebovat. Děkuji za pozornost.

