Munzar (ODS): Penzijní připojištění trpí nízkou výnosností

Demografická křivka je neúprosná. Zatímco dnes máme cca 3 tři aktivní občany na jednoho seniora, do budoucna tento počet bude klesat. Bude to znamenat, že bude stále méně lidí do důchodového průběžného pilíře přispívat a více čerpat. Zavírat před tím oči, nebo křičet, jako opozice, že se nám to nelíbí, nepomůže. Nelze se do budoucna spoléhat pouze na stát a každý dnes ekonomicky aktivní by měl podle svých možností spořit na stáří.

I když jsme možnosti podporovaných spořících produktů na stáří rozšířili o Dlouhodobý investiční produkt, klasické penzijní připojištění trpí nízkou výnosností a mnohdy ztrátou hodnoty naspořených peněz. Je to dáno velmi striktními požadavky na účastnické fondy. Pokud se navíc podaří prostředky více zapojit do ekonomiky, tak to pomůže celému hospodářství.

Proto jsme předložili návrh, který tyto požadavky zmírňuje za účelem větší výnosnosti pro střadatele v důchodovém připojištění.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



