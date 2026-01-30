Munzar (ODS): Podrobnosti zákona o státním rozpočtu nemáme k dispozici

30.01.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 30. ledna 2026 k návrhu státního rozpočtu

Munzar (ODS): Podrobnosti zákona o státním rozpočtu nemáme k dispozici
Foto: ods.cz
Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem si dovolil přihlásit k programu a navrhnout nový bod do programu pod názvem Výklad zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Musíme si tady říci, že včera nebyly interpelace. Já jsem se na to chtěl paní ministryně zeptat, ale myslím si, že bychom se měli pobavit jako Sněmovna, jak vlastně my jako zákonodárci promýšlíme, jak schvalujeme zákony.

Zákon, platný zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti prošel v minulém období, tuším, všemi hlasy Poslanecké sněmovny napříč politickým spektrem a rozhodně si nemyslím, že tady zaznělo, že tento zákon platí pouze jenom někdy, pouze jenom v nějakých okýnkách, jak ho vykládala paní ministryně. Přece není možné a z mého pohledu je to školácká výmluva, není možné říkat, že pravidla rozpočtové odpovědnosti a snižování deficitu a ty paragrafy, které k tomu vedou, platí jenom, než začne rozpočtové období, ale když začne rozpočtové období, tak nás to najednou asi nezajímá, najednou to neplatí, protože de facto, takto já si vykládám slova paní ministryně.

Je potřeba si pak říci, že pokud zákon, který jsme tady schválili, platí, a on platí, tak potom vláda nám chce předložit do projednání zákon o státním rozpočtu, který je nelegální, který nerespektuje pravidla zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
A jenom pro vaši informaci, dámy a pánové. Je tam, byl tam v argumentaci nové vlády další faul. Paní ministryně říkala, že ten deficit je hlubší pouze o 24 miliard korun. Opticky, když se srovnají dvě čísla globální, tak to tak může vypadat, ale rozhodně to není pravda, protože zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti říká o tom, že pro letošní rok by měl strukturální deficit odpovídat 1,75 procentního bodu hrubého domácího produktu, což odpovídá zhruba 237 miliardám korun.

Ty prostředky, které tam byly navíc, ty peníze, které předchozí vláda tam vyčlenila, byly výjimky z toho zákona, povolené výjimky. Jedna výjimka je půjčka na dostavbu Dukovan ve výši 18 miliard korun a ten zbytek je na obranné výdaje, které přesahují limit dvouprocentního bodu vůči HDP. No, pokud nová vláda tyto výdaje škrtá, co se týká Dukovan úplně, a co se týká výdajů na obranu, je redukuje na 10 miliard, pak ten povolený deficit je 247 miliard korun.

To znamená, rozdíl mezi 310 a 247 miliardami je 63 miliard. O to chce vláda porušit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A já bych se skutečně chtěl tady pobavit, ještě než zahájíme jednání o samotném rozpočtu, aby vláda nám předložila skutečně platný a legální návrh zákona o státním rozpočtu, a proto navrhuju tento bod na pořad dnešní schůze, a to, pane předsedo, jako první bod této schůze, pokud projdou již navržené body, tak za nimi, ale abychom se k tomu dostali.

A ještě mám poslední minutu. Tak jenom poznámku, dámy a pánové, k tomu rozpočtu. My jsme byli terčem útoků ze strany předchozí opozice - nynější vládnoucí koalice - o tom, že jsme hned okamžitě nenahráli kapitolní sešity jako podklad k zákonu o státním rozpočtu, že jsme nedodali všechny podklady, hovořili jste o tom v médiích, hovořili jste o tom tady. A teď zjišťujeme, že vláda schválila jenom pět základních tabulek a my jako poslanci dodnes nemáme podrobnosti zákona o státním rozpočtu k dispozici.

Já věřím, že to vláda stihne v termínu, který má, nicméně i když to stihne, tak stejně bude platit, pokud předloží ty schválené parametry, tak ty schválené parametry poruší zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Děkuji.

Článek obsahuje štítky

Munzar , ODS , sněmovna , státní rozpočet , 5. schůze , 30.1

