Musílek (CzP): Česká párty žádá zásadní transformaci soudnictví

28.05.2026 4:32 | Profily PL
autor: PV

Transformace české justice, stejně jako celého právního řádu země zapleveleného hyperlegislativou, musí reagovat na zásadní změny ve společnosti související s nástupem moderních technologií, včetně umělé inteligence.

Popisek: Václav Musílek

Jsme znepokojeni stavem české justice – její těžkopádností, nekonzistentností rozhodování, alibismem a formalismem i upřednostňováním pozitivistického výkladu práva před obecnou spravedlností. Tento stav oprávněně vyvolává nedůvěru veřejnosti v rozhodování soudů. Soudcovskou nezávislost nelze zaměňovat s nezodpovědností a voluntaristickým rozhodováním.

Česká párty podporuje návrh ministra spravedlnosti na zjednodušení a zpřísnění vymáhání škod způsobených soudci a státními zástupci nesprávnými úředními postupy a nezákonnými rozhodnutími. Považuje jej však pouze za jeden z kroků, který musí být následován komplexní reformou české justice – počínaje způsobem jmenování soudců a státních zástupců, přes materiální zajištění soudního rozhodování, posílení přirozenoprávního nalézání práva a spravedlnosti až po větší zapojení veřejnosti do těchto procesů.

V našich návrzích se inspirujeme americkým systémem, který více integruje justici do veřejného života na úrovni konkrétních územních jednotek. Dnešní česká justice je do jisté míry nedotknutelným „státem ve státě“, existuje jakoby vedle společnosti, dokonce s jistým pocitem nadřazenosti a odtrženosti od reality. To se mimo jiné projevuje v systému odměňování soudců a státních zástupců, kdy si soudci sami přiznávají právo ignorovat jakákoli úsporná opatření exekutivy.

Transformace české justice, stejně jako celého právního řádu země zapleveleného hyperlegislativou, musí reagovat na zásadní změny ve společnosti související s nástupem moderních technologií, včetně umělé inteligence, která je zatím pro justiční systém do značné míry neznámým pojmem. Tento stav je třeba začít rychle měnit. To bude vyžadovat řadu odvážných kroků ze strany vlády. Současné náznaky vítáme, ale zdaleka nepostačují.

JUDr. Václav Musílek

Česká párty (The Czech Party)

ceskaparty.cz

JUDr. Václav Musílek

  • (CzP)
  • zastupitel měst. části
