Pavel proti Zemanovi kvůli sudeťákům. A k tomu zpráva o druhém mandátu

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Blesk mluvil o napjatých vztazích s vládou Andreje Babiše i o své možné další kandidatuře. Rozpory s kabinetem popsal ze svého pohledu jako „zbytečné“.
Na otázku, zda ho současné spory s vládou někdy neodrazují od další kandidatury, prezident odpověděl, že zatím cítí podporu voličů. „Tu podporu cítím, takže není důvod propadat nějakým poraženeckým náladám. Když to takto bude pokračovat dál, v příštím roce může padnout rozhodnutí, jestli ano, nebo ne,“ uvedl Pavel v rozhovoru pro Blesk.
Popsal také, jak se k jeho možné další kandidatuře staví manželka Eva Pavlová. „Už se nevyjadřuje tak razantně jako když jsem jí oznámil záměr na první kandidaturu,“ řekl Pavel. Na dotaz, zda by ho mohla ještě přemlouvat, aby do toho šel, odpověděl smířlivě: „To asi úplně ne, ale na druhou stranu se asi nebude zlobit, když k takovému závěru dojdu,“ doplnil.
Ve veřejném prostoru se podle něj často silněji prosazují negativní nálady než ty pozitivní. Důvod vidí hlavně v sociálních sítích. „V dnešním světě vidíme, že ty negativní nálady kolikrát převažují. Myslím si, že je to především kvůli sociálním sítím, protože to negativní je víc slyšet, víc o sobě dává vědět,“ řekl Pavel.
Pak prý může vznikat dojem, že je společnost výrazně nespokojenější, než ve skutečnosti je. „Proto občas vzniká dojem, že jde všechno od nás od desíti k pěti, že lidé jsou nespokojení,“ uvedl a dodal: „Na druhou stranu většina společnosti spokojená je a nemá potřebu to nějak příliš zdůrazňovat ani se nějak moc zasazovat,“ míní prezident.
Za důležitou výhodu České republiky označil sílu občanské společnosti. „To si myslím, že v případě České republiky je velká výhoda, že občanská společnost u nás takovou sílu a energii má,“ dodal Pavel.
První dáma na Letné i sociálních sítích
Eva Pavlová se v posledních měsících začala výrazněji zapojovat do veřejného dění. Aktivnější byla na sociálních sítích a v březnu se zúčastnila také demonstrace na Letné, a to v době vyostřených vztahů mezi prezidentem a vládou Andreje Babiše.
Petr Pavel v rozhovoru vysvětloval, že jeho žena nechce být pouze pasivní první dámou po boku prezidenta. „Moje žena rozhodně není ten typ, který by se spokojil s tím být dobře vypadajícím doplňkem svého manžela. Má svůj názor na spoustu věcí. Někdy bych i uvítal, kdyby byl možná méně výrazný, což nakonec ale známe ze vztahů všichni,“ uvedl prezident.
A ke své manželce doplnil: „Ona velmi těžce nese jakoukoliv nespravedlnost, jakékoliv překročení limitu slušného chování, protože je zastánkyní toho, že lidi se mají k sobě chovat slušně a nejenom v politice, ale kdekoliv. A když vidí, že jsou hranice překročeny, má tendenci reagovat,“ vysvětlil Pavel.
Zmíněná přítomnost Evy Pavlové na demonstraci Milionu chvilek na Letné vzbudila pozornost už dříve.
Upozorňovali především na to, že Pavlová dorazila na demonstraci proti vládě, kterou jmenoval její manžel, prezident Petr Pavel. „Je vtipné, že žijeme v době, kdy paní prezidentová chodí protestovat na demonstraci proti vládě, kterou jmenoval její prezident a zároveň manžel. To nevymyslíš,“ zaznělo v jedné z reakcí.
Prezident v novém rozhovoru také zmínil, že své ženě její veřejné vystupování nevyčítá. Naopak řekl, že by ji od něj neodrazoval. „I když jí to někdo může vyčítat, tak než abych ji nabádal k tomu, aby byla nezúčastněnou a za každé situace nestrannou pozorovatelkou dění kolem sebe a snažila se jen dobře vypadat, radši snesu sem tam kritiku na její adresu, protože jsem přesvědčený o tom, že to, co dělá, tak dělá s naprosto čistým svědomím. Ne, nezrazoval bych ji od toho,“ řekl rezolutně.
Rovněž popsal, jak první dámu například rozezlila kauza SMS zpráv Petra Macinky, kterou podle něj silně emočně prožívala. „Jak říkám, moje žena snáší velice těžko nespravedlnost a hrubé chování a tohle ji opravdu nadzvedlo,“ prozradil prezident.
Pavel: Chci spojovat, naslouchat a vracet slušnost do politiky
Kromě toho prezident popsal, co by chtěl během svého stávajícího prezidentského mandátu ještě stihnout. Zdůraznil, že chce dál usilovat o spojování společnosti a hledání společných průsečíků. „Budu stále usilovat o to, abychom spíš spojovali než rozdělovali, hledat spíš ty průsečíky,“ řekl.
Podle svých slov se bude věnovat především problémům, které trápí lidi doma v České republice, a zároveň usilovat o to, aby země byla respektovaným partnerem a spojencem. „Budu samozřejmě usilovat i o to, aby občané byli a mohli být na svou zemi hrdí. Aby až pojedou do zahraničí, se nemuseli obávat vyslovit, z jaké země jsou,“ dodal prezident.
Setkání se Söderem: Nevidím na tom nic negativního
Vyjádřil se také k reakcím na své setkání s bavorským premiérem Markusem Söderem z CSU na Pražském hradě, které se odehrálo v souvislosti se sjezdem sudetských Němců v Brně. Ten o uplynulém víkendu provázely demonstrace i kontroverze.
Pavel připustil, že reakce byly velmi rozdílné. „Reakce byly od těch nejvyhraněnější negativních až po ty nejpozitivnější,“ uvedl prezident. Zdůraznil ale, že on sám na setkání nic špatného nevidí. „To podstatné, co je, že já v tom skutečně nevidím nic negativního,“ řekl Pavel.
Podle prezidenta tím navazuje na svou dlouhodobou představu zahraniční politiky, ve které klade důraz hlavně na dobré sousedské vztahy. „Já jsem dával dopředu, už na začátku svého období, najevo, že v zahraniční politice mi bude záležet na dobrých sousedských vztazích,“ připomněl, že právě vztahy s Bavorskem se podle něj Česká republika snaží budovat už řadu let.
Podle prezidenta se tak hlavní část jednání netýkala minulosti, ale praktické spolupráce do budoucna. „Naprostou část našeho jednání představovala budoucnost a především dopravní propojení jak železniční, tak silniční,“ řekl ke schůzce s bavorským premiérem.
A ocenil, že Söder navzdory citlivé atmosféře vnímal schůzku konstruktivně. „Musím říct, že jsem velice ocenil to, že i přes citlivost a atmosféru, která i k mé lítosti byla iniciována některými politickými uskupeními a i politiky, tak Söder to vnímal velice konstruktivně s tím, že ta budoucnost je výrazně důležitější než emotivní otevírání minulosti, která podle jeho i mého názoru i názoru řady lidí byla úspěšně uzavřena česko-německou deklarací z roku 1997,“ dodal prezident.
Zeman podle Pavla vyvolává nenávist a škodí zemi
S blížícím se závěrem se vyjádřil také k vystoupení svého předchůdce Miloše Zemana na demonstraci odpůrců sjezdu sudetských Němců v Brně. Zeman tam mimo jiné prohlásil, že sudetští Němci byli fanatickou součástí nacistického hnutí, a vyzýval, aby lidé podporovatelům brněnského sjezdu vystavili účet u voleb.
„Na jednu stranu mi to přijde těžko pochopitelné. Já prostě tenhle druh člověka nejsem,“ řekl prezident a zdůraznil: „K tomu vzájemnému vysvětlení a urovnání došlo tou deklarací a od té doby bych očekával, že se budeme opravdu dívat spíš do budoucna.“
Zemanovo vystoupení proto označil za snahu otevírat věci, které už podle něj měly být vyřešené. „To, že někdo začne po téměř třiceti letech od uzavření deklarace vytahovat věci, které už by měly být vyřešené, jenom s cílem vyvolávat nenávist, vyvolávat společenské tření, získávat si na tom laciné politické body, to mi opravdu přijde jako velice škodlivé,“ prohlásil Pavel.
Za problematické označil i to, že se Miloš Zeman podle něj postavil po bok Kateřiny Konečné a Jindřicha Rajchla. „To, že se Miloš Zeman dal vlastně, když to řeknu lidsky, do party s paní Konečnou a Rajchlem, mně přijde na jednu stranu možná z jeho pohledu pochopitelné, tak se vyjadřoval již v minulosti. Na druhou stranu z pohledu této země velice škodlivé, protože i v zahraničí ho stále vnímají jako bývalého prezidenta,“ dodal Pavel.
Zdůraznil, že je omyl myslet si, že podobné výroky zůstávají jen uvnitř českých hranic. „Pokud si někdo u nás myslí, že výroky našich politiků a ex politiků zůstávají uvnitř našich hranic, tak se hluboce mýlí,“ upozornil Petr Pavel.
„Miloš Zeman s oblibou říkal, že jen blbec nemění své názory,“ poznamenal Pavel, zatímco se zastával šéfa landsmanšaftu Bernda Posselta, který se podle něj od svých dřívějších postojů opakovaně distancoval a dnes patří mezi výrazné zastánce česko-německého a česko-bavorského sbližování. „Je asi jedním z nejhorlivějších zastánců prohlubování česko-německého a česko-bavorského přátelství,“ řekl Pavel.
Posseltovy výroky dle jeho názoru byly kolem brněnského sjezdu velmi umírněné a na samotném sjezdu nezaznělo nic, co by označil za štvaní. „Na sjezdu nezaznělo nic, co by se dalo označit za štvaní. Ani jedním slovem nezpochybnil Benešovy dekrety, ani je vůbec nezmiňoval,“ uvedl Pavel.
Prezident přitom uvedl, že Německo se s důsledky druhé světové války dlouhodobě a hluboce vyrovnávalo. Mluvilo se podle něj nejen o omluvách, ale i o skutečné morální očistě a konkrétní snaze odčinit roli, svých předků. „Myslím, že podobně by k tomu měly přistoupit i ostatní,“ dodal Pavel.
