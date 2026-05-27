Munzar (ODS): Nelze se spoléhat do budoucna jenom na státní důchody

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím také říci pár slov nejenom o té novele jako takové nebo o tom návrhu zákona, ale pokusím se to vysvětlit v širších souvislostech. A tím možná budu reagovat i na pana místopředsedu Nachera vaším prostřednictvím nebo na paní ministryni Schillerovou.
Je potřeba říci na začátku, že tehdejší rozhodnutí, tím hlavním důvodem bylo zvýšení státního příspěvku pro ty, kteří si spoří na své stáří, protože my jsme potřebovali i ve společnosti zvýšit motivaci vlastního spoření na stáří. Proto došlo k tomu rozhodnutí, že se zvýší státní příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření pro ty, kteří jsou v aktivním věku, ale samozřejmě v těch omezených zdrojích to zaznamenalo i rozhodnutí, že ti, kteří jsou už v důchodovém věku, tak už jim stát nebude přispívat na spoření, protože se jedná o spoření na stáří a nikoliv na spoření ve stáří.
Naší motivací a naším hlavním důvodem bylo zvýšit vlastní odpovědnost lidí za to, jakým způsobem si na stáří spoří na svůj důchod, protože, přiznejme si a musíme to říkat opakovaně (nejenom) tady ve Sněmovně, ale musíme to říkat i občanům, a to na rovinu, že vzhledem k demografickému vývoji se nelze spoléhat do budoucna jenom na státní důchody. Ten, kdo si chce do budoucna uchovat životní úroveň z předchozího aktivního života, tak se nemůže spoléhat pouze na stát, nic jiného nezbývá, než aby si sám na stáří spořil, a stát by k tomu měl vytvářet podmínky právě zvýšením jeho motivace. Tehdy byla tedy skutečně otázka, jak v omezených zdrojích najít systém, aby se mohly státní příspěvky zvýšit.
Včera tady paní ministryně Schillerová, když jsme projednávali novelu zákona o živnostnících, ve svém závěrečném slově říkala, že předchozí vláda se soustředila pouze na první pilíř a nikoliv na ten třetí. Já už jsem na to nechtěl včera večer, paní ministryně, reagovat, abychom se dostali k hlasování, nicméně teď je vhodná doba, abych na to zareagoval – a ono to i s touto novelou souvisí.
Ona to totiž není pravda, že předchozí vláda se nesoustředila na třetí pilíř. Nejenomže jsme zvýšili státní příspěvek pro ty, kteří si na své stáří spoří, ať už v doplňkovém penzijním spoření, nebo v původních fondech v penzijním připojištění, tak dokonce jsme zavedli úplně nový produkt, kterým se dá spořit na stáří, a ten je velmi moderní, je oceňovaný odbornou veřejností, a to je dlouhodobý investiční produkt, který získal velké ocenění a veřejnost postupně na něj přechází.
Na konci minulého roku již bylo uzavřeno 218 740 smluv o dlouhodobém investičním produktu. Ono to má mnoho pozitivních motivací, mnoho pozitivních konotací, tento nový produkt, protože se nejedná jenom o to, jak moderně si spořit na stáří. Ten, kdo se pohybuje například ve vlastním investování, ať už se týká akcií, ať už se týká dluhopisů, ať už se týká podílových fondů či takzvaných ETF fondů, tak je to zároveň vedení společnosti k tomu, aby se více využívalo vlastními soukromými prostředky možností kapitálového trhu, protože to, že dlouhodobě v České republice se možnosti kapitálového trhu ze strany soukromých osob příliš nevyužívaly, tak je to pro naši ekonomiku velmi limitující na rozdíl od západních států Evropské unie. A právě tento produkt může být i tím, který tuto motivaci zvýší a zvýší i povědomí veřejnosti o tom, že takové možnosti jsou, aby se nespoléhali pouze – buď na spořící účty v bankách, nebo na produkty, které jim nepřináší dobrou výnosnost. Jedinou chybou, kterou já považuji, co jsme možná udělali v dlouhodobém investičním produktu, byla malá propagace toho produktu ze strany tehdejší vlády. Je to škoda, protože ten produkt je velmi dobrý a jsou s ním spojené i daňové odpočty daní z příjmu.
Jak už tady zaznělo, bohužel ty původní fondy, původní penzijní připojištění trpí tím, že nezabezpečují – bylo to tady řečeno několikrát, nechci to opakovat – nezabezpečují dostatečnou ochranu, nejenom ochranu úspor, ale i výnos pro spoření na stáří. Tady se to mnohdy zužuje pouze na problematiku poplatků, ale ten problém je daleko širší, je to problém, do čeho mohou tyto původní fondy vlastně investovat, protože tady vždycky převládlo to, když se o tom hlasovalo vždy v Poslanecké sněmovně, velmi konzervativní přístup k investicím, velká pozornost na okamžitou likviditu, na vlastně skoro nulové riziko, které by tyto fondy měly být. Ale jak všichni víme, čím menší riziko při investování na kapitálových trzích, tím menší výnosnost – a nulové riziko znamená prakticky nulový výnos.
Změnilo se to u doplňkového penzijního spoření. To již funguje lépe. Tam si klient může vybrat ze tří strategií, buď té konzervativní, nebo vyvážené, nebo dynamické. A tady zase považuju úplně za stejnou chybu jako u toho DIPu, tak považuju za chybu úplně všech předchozích vlád, úplně všech, paní ministryně že dostatečně politická reprezentace neupozorňovala na možnosti těchto nových produktů, které přinášejí daleko větší výnosnost než konzervativní fondy. A když se podíváte na dlouhodobý vývoj kapitálových trhů, tak i když tam dochází k výkyvům meziročním, tak z dlouhodobého hlediska mají vždy větší výnosnost než ty konzervativní konzervativní produkty.
Takže abych se k tomu vrátil, já si nemyslím, paní ministryně, to, co jste včera říkala, že by se předchozí vláda, nevím jestli jste řekla slovo vykašlala, ale zanedbala nebo něco podobného jste řekla, omlouvám se, nevím přesně jaké slovo jste řekla, ale řekla jste vlastně, že předchozí vláda se soustředila jenom na první pilíř, ale na ten třetí. A rozhodně to není pravda, protože jenom zavedení tohoto nového nástroje, kterému se dala i daňová motivace ve formě odpočtů do daňového základu, tak je důkazem toho, že i pro nás to bylo důležité a že jsme v tom něco sami vytvářeli.
A to jsem chtěl, aby tady zaznělo. Protože pokud se použijí věty, vy jste se na třetí pilíř nesoustředili – není to pravda. Není to pravda. Nejenom, že jsme zavedli tento dlouhodobý investiční produkt, ale také jsme se snažili, byl jsem to já, co dával tehdy pozměňovací návrh změnit i limity v těch původních konzervativních fondech, aby přece jenom mohly nabízet větší výnosnost. Je potřeba ale, aby toto prošlo všechno ještě větší odbornou debatou, protože těch možností je hodně a měli bychom se na tom domluvit. A tady já nabízím za náš poslanecký klub spolupráci na případném posílení toho třetího pilíře a doufám, že mě poslouchá pan kolega Patrik Nacher, vaším prostřednictvím, že bychom se mohli společně bavit o těch různých možnostech a různých pozměňovacích návrzích, jak to vytvořit, abychom společně vytvořili takový systém, který tady dlouhodobě vydrží bez ohledu na změny politické reprezentace, bez ohledu na to, jak dopadají volby. Protože naším společným cílem je, aby občané, sami občané měli dostatečnou příležitost spořit si na stáří í a toto spoření jim přinášelo adekvátní výnosy srovnatelné například s těmi možnostmi, jako nabízí země na západ od nás.
To je jedna věc. Druhá věc, co se týká konkrétně této novely, tak my podpoříme návrh pana poslance Jakoba, protože skutečně ten míří na individuální rozhodnutí, individuální odpovědnost. Ale musím přiznat, že já osobně nepovažuju také zpětně za úplně šťastné to uzamknutí lidí při změně podmínek v těch jejich smlouvách, kde museli dodržet tu lhůtu, jak dlouho zůstávat v těch smlouvách, aniž i když (?) přišli o ten motivační prvek státního příspěvku.
Takže my podpoříme návrh pana Jakoba a zároveň zároveň já osobně podpořím i na konci hlasování tento návrh, protože zpětně to nepovažuji za šťastné. Snažím se být v tomto korektní, nicméně to, co tady někdy zaznívá vůči předchozí vládě, není korektní od stávající koalice, protože například věta, že se vůbec nesoustředila na třetí pilíř, není pravda.
Naopak, zvýšili jsme příspěvky, co se týká produktů na stáří, zavedli jsme nový produkt. Udělali jsme to, že 48 000 z daní z příjmu může být odečteno ze základu daně a právě to míří i na tu motivaci spoření na stáří. Takže jenom jsem tu chtěl uvést na pravou míru některé věci, které tady zazněly od představitelů vládní koalice a tímto děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ODS.)
