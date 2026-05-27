Ministryně Schillerová: Pojišťovnám se nebude líbit, že navrhneme dramatické snížení poplatků

27.05.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 27. května 2026 k poslaneckému návrhu kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Ministryně Schillerová: Pojišťovnám se nebude líbit, že navrhneme dramatické snížení poplatků
Foto: Hans Štembera
Popisek: Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Děkuju, pane místopředsedo. Já vystupuju v rozpravě, abych se nestala terčem kritiky, že si to nechával na závěrečná slova. Děkuji za tu debatu; věcná, korektní, slušná. Myslím si, cítím to, že by mohl mít tenhle zákon ve třetím čtení podporu. Je to správná věc. Napravujeme nespravedlnost vůči nejzranitelnějším, seniorům. Uvedla jsem tady výdaje nebo respektive že ten výdaj pro státní rozpočet by měl dosáhnout maximálně 60 milionů. Já věřím, že to projde. Děkuji vám za tu podporu.

Vysvětlila jsem, proč nepodpořím pozměňovací návrhy pirátských poslankyň, protože to bude předmětem z velké části vlastně reformovaného třetího pilíře, se kterým záhy přijdu do této Poslanecké sněmovny.

Snad jenom dvě poznámky k panu poslanci Munzarovi. Věcné, taky nebudu nějak konfliktní. Dlouhodobý investiční produkt jsme vždycky podporovali, tady jsme se politicky shodli. To že vy jste ta čísla uvedl 200 necelých 19 000 lidí – ono je to o trošku vyšší. Já jsem si to nedávno zjišťovala, je to možná 220, ale to už je jedno. To je jedno, je to málo. Je to strašně málo pro ten produkt, který není špatný, ale to by bylo na jiné téma a jinou diskusi. A vnímám ten pozitivní přístup aspoň od těch vystupujících k případnému třetímu pilíři, protože ta debata bude určitě taky zajímavá.

Nebude jednoduchá, protože si myslím, že se nebude pojišťovnám líbit, že navrhneme dramatické snížení poplatků. Protože až vám tady předložím grafy, čísla od Akademie věd, kolik vlastně odteče od našich českých občanů na těch poplatcích právě ve prospěch procentuálně, že je to skutečně přes 50 procent, jak tady zaznělo myslím, že od paní předsedkyně Richterové, že je to nesrovnatelné s okolními zeměmi, že u nás, až vám tady předložím grafy a budu to určitě prezentovat na tiskové konferenci, jak dlouho, aby získal náš důchodce za 25 let 10 000 důchodu, kolik musí mít úložku oproti třeba slovenskému, který ji má nepoměrně nižší a tak dál.

Není to předmětem této novely, ale bude to zajímavá debata a je to obrovská šance, obrovská šance pro tuto Poslaneckou sněmovnu podpořit jednu z nejrevolučnějších změn ve třetím pilíři za 30 let. Ale to bude jindy, brzy a já se na tu debatu nesmírně těším. A dnes vám děkuji za debatu k osvobození uvězněných seniorů v penzijním pilíři. Děkuji vám. 

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • místopředsedkyně vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Větrníky za humny: Lidé si přečetli návrh a byli v šoku, říká expert Noveský
Ministryně Schillerová: Napravujeme situaci klientů s přiznaným starobním důchodem
Pavel Foltán: „Brno má obrnu, Brno stoná“ = vedení Brna
Richterová (Piráti): Aby mohl antimonopolní úřad zakleknout na kartely

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ANO , Schillerová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsme zemí přebujelých poplatků?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ochrana dětí

Paní senátorko, děkuji za vaši iniciativu, že řešíte ochranu dětí. Jen bude změna zákona opravdu efektivní? Co přesně se změní? Pokud je dítě týráno fyzicky, tak se to pozná docela dobře, ale u psychiky je to horší a obávám se, aby ta změna zákona byla opravdu efektivní, protože děti opravdu mnohdy ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zastavte nechtěný úbytek svalové hmotyZastavte nechtěný úbytek svalové hmoty Nenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovatNenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovat

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Munzar (ODS): Nelze se spoléhat do budoucna jenom na státní důchody

20:05 Munzar (ODS): Nelze se spoléhat do budoucna jenom na státní důchody

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 27. května 2026 k poslaneckému návrhu kterým se mění zákon …