Ministryně Schillerová: Pojišťovnám se nebude líbit, že navrhneme dramatické snížení poplatků

Děkuju, pane místopředsedo. Já vystupuju v rozpravě, abych se nestala terčem kritiky, že si to nechával na závěrečná slova. Děkuji za tu debatu; věcná, korektní, slušná. Myslím si, cítím to, že by mohl mít tenhle zákon ve třetím čtení podporu. Je to správná věc. Napravujeme nespravedlnost vůči nejzranitelnějším, seniorům. Uvedla jsem tady výdaje nebo respektive že ten výdaj pro státní rozpočet by měl dosáhnout maximálně 60 milionů. Já věřím, že to projde. Děkuji vám za tu podporu.
Vysvětlila jsem, proč nepodpořím pozměňovací návrhy pirátských poslankyň, protože to bude předmětem z velké části vlastně reformovaného třetího pilíře, se kterým záhy přijdu do této Poslanecké sněmovny.
Snad jenom dvě poznámky k panu poslanci Munzarovi. Věcné, taky nebudu nějak konfliktní. Dlouhodobý investiční produkt jsme vždycky podporovali, tady jsme se politicky shodli. To že vy jste ta čísla uvedl 200 necelých 19 000 lidí – ono je to o trošku vyšší. Já jsem si to nedávno zjišťovala, je to možná 220, ale to už je jedno. To je jedno, je to málo. Je to strašně málo pro ten produkt, který není špatný, ale to by bylo na jiné téma a jinou diskusi. A vnímám ten pozitivní přístup aspoň od těch vystupujících k případnému třetímu pilíři, protože ta debata bude určitě taky zajímavá.
Nebude jednoduchá, protože si myslím, že se nebude pojišťovnám líbit, že navrhneme dramatické snížení poplatků. Protože až vám tady předložím grafy, čísla od Akademie věd, kolik vlastně odteče od našich českých občanů na těch poplatcích právě ve prospěch procentuálně, že je to skutečně přes 50 procent, jak tady zaznělo myslím, že od paní předsedkyně Richterové, že je to nesrovnatelné s okolními zeměmi, že u nás, až vám tady předložím grafy a budu to určitě prezentovat na tiskové konferenci, jak dlouho, aby získal náš důchodce za 25 let 10 000 důchodu, kolik musí mít úložku oproti třeba slovenskému, který ji má nepoměrně nižší a tak dál.
Není to předmětem této novely, ale bude to zajímavá debata a je to obrovská šance, obrovská šance pro tuto Poslaneckou sněmovnu podpořit jednu z nejrevolučnějších změn ve třetím pilíři za 30 let. Ale to bude jindy, brzy a já se na tu debatu nesmírně těším. A dnes vám děkuji za debatu k osvobození uvězněných seniorů v penzijním pilíři. Děkuji vám.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
