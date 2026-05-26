MHMP: Praha dokončí rekonstrukci toalet na náplavce

27.05.2026 10:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hlavní město dokončí dvě zbývající kobky na Rašínově nábřeží podle původní architektonické koncepce studia brainwork architekta Petra Jandy z roku 2017. V návaznosti na závěry kulatého stolu o budoucnosti této oblíbené pražské lokality pražští radní v pondělí zrušili původní záměr z loňského června dokončit revitalizaci kobek skrze dílčí architektonickou soutěž a v ekonomicky udržitelnější variantě.

Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Rekonstrukce, které započaly v roce 2018 a mezi něž patřila například proměnila kobek v nábřežní zdi podél Vltavy v kavárny a galerie, byly oceněny v domácí i mezinárodní architektonické komunitě a město si jejich estetickou kvalitu plně uvědomuje. Praha se nicméně v červnu 2025 kvůli snaze snížit investiční a provozní náklady rozhodla udělat na rekonstrukci zbývajících kobek č. 3 a 8 na Rašínově nábřeží na veřejné toalety dílčí architektonické soutěže.

„Loňské rozhodnutí rady reflektovalo i fakt, že na revitalizaci náplavek nikdy architektonická soutěž neproběhla, což jsme pro případné budoucí záměry chtěli změnit. V návaznosti na zpětnou vazbu od odborné veřejnosti po schválení loňského rozhodnutí jsme se nicméně nakonec rozhodli dokončit rekonstrukci veřejných toalet, vyřešit umístění laviček a dalšího mobiliáře zahrnujícího pítka, stojany sáčku° na psi´ exkrementy a popelníky na Rašínově nábřeží podle původního návrhu pana architekta Jandy, abychom zachovali jednotnou koncepci. Případné další části revitalizace nebo další úpravy ploch, staveb a zařízeni´ na náplavkách Rašínova, Hořejšího a Dvořákova nábřeží už budou prováděny na základě výsledků dílčích architektonických soutěží nebo veřejných zakázek,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Jedním z dalších projektů, které pan architekt Janda navrhl, jsou plovoucí lázně na Vltavě. Město v aktuálním rozpočtu s vlastní realizací tohoto projektu nepočítá, ale je připraveno za tímto účelem nabídnout kotviště pro nějakého soukromého investora, pokud o to projeví zájem,“ doplňuje radní Adam Zábranský. 

