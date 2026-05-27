„Podruhé volit Pavla? Zločin.“ Holec už se neudržel

27.05.2026 19:23 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

„Pustit Pavla k čemukoli zahraničnímu znamená zahraniční průšvih pro Česko,“ říká komentátor Petr Holec. Nejenže podle něj prezident poškozuje Česko v zahraničí, ale současně i lže. Ve svém komentáři připomíná hned několik sporů a kroků hlavy státu, které označuje za problematické.

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Holec hlavu státu nešetří kritikou. Vyčítá jí nejen záštitu nad sjezdem Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, ale také to, že odmítla odsoudit přemalování sochy Edvarda Beneše na nacistu. Připomíná rovněž spor mezi vládou a prezidentem kolem summitu NATO v Ankaře, kam vláda Petra Pavla nechce.

Podle Holce ale nyní prezident přidal další dva kroky, kterými naší zemi škodí.

První případ se týká prezidentovy návštěvy Estonska. Petr Holec v komentáři na svém webu upozorňuje, jak při ní kritizoval vládu za to, že už podle něj neutrácí české peníze za nákup munice pro Ukrajinu v rámci takzvané muniční iniciativy. Současně si měl prezident pro deník Financial Times postěžovat, že kvůli tomu z iniciativy odešla polovina zemí.

„Pusťte Pavla jednou do zahraničí a hned z toho máte několik zahraničních problémů najednou,“ dodává komentátor Holec.

Druhý spor se pak týká návštěvy šéfa NATO Marka Rutteho v Česku. Prezident prostřednictvím spřízněných médií naznačoval, že Rutte přijel do Prahy proto, aby Andreji Babišovi vyčetl deficitní výdaje na obranu. Jenže náměstek šéfa NATO Boris Ruge prohlašuje, že jednání s premiérem byla „konstruktivní“ a se slovy Petra Pavla zde nemůže souhlasit.

Komentátor následně přitvrdil a uvedl, že prezidentovo vystupování už podle něj není žádná legrace. „Co předvádí prezident Petr Pavel, není už legrace. Sotva přejede hranice, hned klidně škodí vlastní zemi,“ uvedl Holec.

Na závěr komentátor vyzval Babišovu vládu, aby podle něj „sundala rukavice“ a začala veřejnost varovat před další prezidentskou volbou. Petr Pavel totiž dostal od svého okolí včetně poradce Petra Koláře a investorů jediný úkol, a sice nové vládě škodit. Podruhé volit Petra Pavla by podle Holce byla „hloupost nebo spíše zločin“.

