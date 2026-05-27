Ančincová (Piráti): Chceme, aby si Češi na důchod spořili efektivně

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, drahé kolegyně a kolegové, já bych právě chtěla i na úvod ocenit, že právě tímto tématem se zabýváme, kdy právě tímto tiskem, kulantně řečeno, napravujeme tu nespravedlnost, která zde vznikla lidem, kteří penzijní připojištění využívali.
Já bych ale současný návrh chtěla rozšířit a nyní vysvětlím proč. Do penzijního připojištění jsou právě zapojeny zhruba 4 miliony lidí, kteří mají právě tu smlouvu v tom třetím pilíři. A my chceme, aby si Češi právě na ten důchod spořili, hlavně efektivně. Oni jsou v současné době zapojeni hojně, ale ne finančně dostatečně. Ten průměrný měsíční příspěvek se teď pohybuje mezi těmi 800 až tisíci korunami průměrně a lidé často spoří na maximum pro příspěvek, ale ne podle svých reálných potřeb, které mají. A mladí lidé nám začínají spořit pozdě. Přitom čas je právě tady největší násobitel.
A právě z těch zpráv, které jsem zachytila jak tady na plénu nebo právě ve veřejném prostoru, tak si myslím, že odborníci, ekonomové i my se tady shodujeme právě na nutnosti posílení motivace mladých klientů ke vstupu do třetího pilíře a posílení motivace k dlouhodobému spoření ve výnosnějších dynamických fondech s využitím strategie životního cyklu. Já se nyní dovolím podívat na to penzijní připojištění v širším kontextu. A dovolte mi se ještě za Piráty vrátit právě k těm pozměňovacím návrhům, které jsme k tomuto tisku nahráli. A ony, bych chtěla zmínit, že nejsou v rozporu s návrhem, který je zde předkládán, ale jsou jeho rozšířením. A tady bych chtěla i poděkovat mým spolupředkladatelkám a to Olze Richterové a Vendule Svobodové. Ten první pozměňovací návrh 764 který budeme dneska také hlasovat, má právě jednoduchý cíl, a to snížit nákladovost doplňkového penzijního spoření a zvýšit výnosy pro občany.
Dlouhodobě se ukazuje, že poplatky v penzijních fondech jsou v Česku vysoké, klienti často platí maximální zákonné sazby. A to právě i v situaci, kdy fondy nedosahují kladného zhodnocení. Přitom právě náklady na správu investic obecně klesají a na trhu existují levnější varianty včetně těch zahraničních. Proto za Piráty navrhujeme tři základní změny. To za prvé snížení maximálního poplatku za správu aktiv účastnických fondů z jednoho procenta na 0,4 ročně. Za druhé snížení maximální výkonové odměny z 15 na 10 procent ze zhodnocení a za třetí se jedná snížení poplatku za správu u transformovaných fondů z 0,8 na 0,4 procenta, čímž se právě sjednotí podmínky napříč celým systémem. A co nám to přinese v praxi? Vyšší čisté výnosy pro střadatele zejména v dlouhodobém horizontu, větší motivaci spořit ne díky státním příspěvkům, ale díky právě tomu reálnému zhodnocení. A také větší tlak na konkurenci mezi penzijními společnostmi.
Návrh je přitom technicky jednoduchý, nemění podstatu systému, pouze nastavuje férovější limity do budoucna, nemá dopad na veřejné rozpočty a zachovává právní jistotu jak pro klienty, tak pro správce.
Ještě se vrátím k tomu druhému pozměňovacímu návrhu, ten najdete pod číslem 794 A ten má právě také jednoduchý cíl, a to podpořit dlouhodobé zhodnocování úspor účastníků doplňkového penzijního spoření, a to při zachování všech důležitých pravidel obezřetného investování. My tak reagujeme právě na širší potřebu diverzifikace investic. A konkrétně tady chceme umožnit penzijním fondům ve větší míře investovat také do fondů soukromého a rizikového kapitálu. To znamená dát střadatelům možnost podílet se na růstu firem, které nejsou obchodované na burze, ale mají vyšší růstový potenciál.
Mimoto také přímo podporujeme financování českých startupů a růstových společností mimo burzy. Tento návrh také pomáhá nejen střadatelům, ale i rozvoji českého kapitálového trhu. Zároveň ale zachováváme silnou ochranu účastníků. Také jasně vymezujeme, do jakých fondů lze investovat. Stanovujeme kvantitativní limity a dohled České národní banky zůstává beze změny. Je potřeba si otevřeně říci, že tyto typy investic jsou náročnější na správu, vyžadují důkladnější analýzu složitější právní struktury, průběžný monitoring i specifické oceňování a práci s likviditou. Proto navěřujeme, aby v případě, kdy fond investuje významněji do těchto aktiv, bylo možné mírně navýšit maximální poplatek za správu. A současně zachováváme jasný limit. Investice do fondů soukromého rizikového kapitálu mohou tvořit maximálně 10 procent majetku účastnického fondu. Tím zůstává rizikový profil fondu pod kontrolou.
A návrh dále přináší několik konkrétních úprav. Já je ještě stručně okomentuji. Upřesňujeme definici fondu soukromého a rizikového kapitálu, aby bylo jasné, do čeho lze investovat a aby nedocházelo k obcházení pravidel A rovněž umožňujeme účastnickým fondům investovat do těchto aktiv prostřednictvím fondových struktur, což je právě standardní a bezpečnější přístup. Celý návrh je tedy vyvážený.
Na jedné straně rozšiřuje investiční možnosti a potenciál výnosů, na druhé straně zachovává ochranu účastníka a jasná pravidla. Jde o krok, který odpovídá moderním trendům v dlouhodobém investování a pomáhá českému penzijnímu systému lépe zhodnocovat úspory občanů.
Já děkuji, že se budeme tímto tématem zabývat i do budoucna. Umožníme tak lidem získat kvalitní připojištění a zajistit jim finanční polštář právě na jejich podzim života. Já dopředu děkuji za podporu těchto návrhů a děkuji vám za pozornost.
