Musílek (Trikolora): Mýta, cla a poplatky jsou symbolem chudoby

Předně je třeba říci, že žádné nařízení magistrátu o poplatku za vjezd do centra Prahy neexistuje. Toto téma bylo záměrně rozehráno jednak náměstkem primátora Hřibem, jednak progresivistickou radnicí Prahy 1. Realita je taková, že jde pouze o námět, ke kterému se mají dokonce roku vyjádřit ty městské části, které s Prahou 1 sousedí.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4889 lidí

K nim patří i „moje“ Praha 8 a mohu téměř s jistotou garantovat, že naše stanovisko bude negativní. Pokud jde o samotné mýtné, kdosi moudrý kdysi napsal něco v tom smyslu, že mýta, cla a poplatky jsou symbolem chudoby, naopak volný pohyb je symbolem bohatství. Zcela s tím souhlasím.

Věřím, že žádné takové rozhodnutí nepadne. Jeho případné důsledky by byly zřejmé. Praha 1 trpí hlavně magistrálou, na tu by se omezení nevztahovalo. Ostatní doprava by se ocitla v naprostém chaosu, dopravní zácpy (správně kongesce) by všude v okolních městských částech narostly do netušených rozměrů.

Například představa, že by doprava z Rohanského nábřeží nemohla pokračovat do centra bez zaplaceného mýta, je zcela mimo realitu.

JUDr. Václav Musílek Trikolora



