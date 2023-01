Nacher (ANO): Chtěli bychom vědět, co máte v plánu v boji s dezinformacemi

reklama

Vážená vládo, dámy a pánové,

já budu mít stále ten samý bod, ale využiji toho, že tady je pan ministr vnitra. Ten bod se jmenuje Informace vlády o boji s dezinformacemi. Včera jsem to tady obšírně popsal, o co mi jde. Nejde pouze jen o ty finanční prostředky, o těch tady mluvil kolega Vondráček, to opakovat nebudu, těch 50 a 100 milionů. Jde o ten princip, o tu strategii nebo taktiku, když to je nějaká krátkodobá záležitost. Jaká je role KRIT, jaká je role jednotlivých lidí.

Já jsem tady včera popisoval to, co se mi nelíbilo na těch analýzách Františka Vrábela, na kterého se často odvoláváte v těch dezinformacích. Dneska jsem zachytil takovou zase další nějakou novou dezinformaci, koho já podporuji ve volbách. Už to běží na Facebooku a na Twitteru. Vám všem vadily vždycky ty formy pana premiéra, jak podporuje Andreje Babiše a další, a teď jsem já zachytil něco samého opačně s mojí fotkou. Já se za chvilku k tomu vyjádřím.

To znamená ono to běží permanentně jak v té prezidentské kampani, před ní, po ní, bude to běžet furt, ale je potřeba odlišovat dezinformace, nadsázku a nepříjemné informace, jak já jsem říkal, abychom ty nepříjemné informace, které jsou nepříjemné pro vládu, nepovažovali za dezinformaci. Tak vás poprosím, jestli by - bohužel my dneska končíme, jak jsem pochopil, takže to nejde ani zařadit, že bychom to zařadili třeba na pátek nebo na čtvrtek - tak dneska klidně jako poslední bod třeba na pevný čas ve 13:30, pokud tam není něco jiného, paní místopředsedkyně, nevím.

Prostě Informace vlády o boji s dezinformacemi. To mi přijde, že je fér a my bychom věděli, co máte v plánu, jak to vidíte. Já jsem to tady vysvětloval, pane ministře, včera. V případě, že opakovaně vy to nevyslyšíte a neřeknete v Poslanecké sněmovně, co je za tím, tak se můžou vyvolávat skutečné dezinformace. Třeba vám někdo bude podsouvat, že připravujete něco, co ve skutečnosti neděláte. Tak je i ve vašem zájmu tady říct nějaké základní věci.

Já jsem slyšel i o tom zájmu některých dokonce koaličních poslanců, že bychom to měli třeba probírat na volebním výboru. Já nejsem člen volebního výboru. Prostě pojďme vymyslet ale - a to je na vás - nějakou platformu, kde se poslanci i opozice dozví, co vláda v této věci, která když nebude od začátku mít nějaké hranice a dimenze, tak se skutečně může postupem času proměnit v manipulaci nebo v nějakou cenzuru.

Takže já vás poprosím, základní informace vlády o boji s dezinformacemi. Pokud tam není nic jiného, tak na pevný čas dneska 13:30 nebo 13 hodin alternativně, tak aby mě někdo nechytal za slovo, že jsem zrovna vybral špatný čas, že kdybych vybral jiný, tak by se to zařadit dalo.

Děkuji.

