Nacher (ANO): Elektřinu vyvážíme, přesto ji podle kupní síly máme nejdražší v Evropě

Děkuji, paní předsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, máme po volbách do Evropského parlamentu. Před sebou máme tady dva dny jednání o korespondenční volbě. Já si myslím, že bychom se měli začít - už není volební kampaň - bavit o těch věcech, které ty lidi opravdu trápí a kde oni neslyší odpověď od vlády. Proto bych chtěl zařadit bod, který bych nazval pracovně, řekněme, Energetická politika této vlády. Chtěl bych slyšet odpověď od vlády, ideálně od ministra průmyslu, ale případně dalších ministrů, co budete dělat s těmi cenami energií, konkrétně třeba s cenami elektřiny?

Jak je možné, že i přesto, že jsme čistými vývozci, tak u nás při přepočtu na kupní sílu ta cena elektřiny patří k nejvyšším, nebo je dokonce úplně nejvyšší. V energetická inflaci se pohybujeme poslední rok v top tři. To znamená, u nás je nejvyšší nárůst cen energie. Ono to má samozřejmě vliv potom i na růst cen, inflaci. Teď jsem se podíval na aktuální čísla, z kterých vyplývá, že i přesto, že jste snížili DPH u potravin z 15 na 12 %, což je o tři procentní body - my jsme říkali, že státní rozpočet přijde o prostředky - ti lidé neušetří, protože si to ti obchodníci nechají v té marži. Také se to stalo. Potraviny oproti prosinci 2023, to znamená před tím snížením DPH, zdražily o 0, 2 %. Měly by se ale snížit o tři procentní body a to se nestalo. Tak je otázka, jestli si to kompenzovali tím, že nevěří, jak se u nás bude vyvíjet hospodářská politika, dělají si takový polštář, nebo je to právě těmi cenami energií.

Každopádně toto je téma, které trápí lidi, trápí firmy. Nevím, jestli se bavíte i s podnikateli, abyste neřekli... (Z pravé strany sálu: Bavíme.) Bavíte se s podnikateli. Dobře, tak když se bavíte s podnikateli, tak se jich zeptejte, kolik platí zálohy a jak se to pohybuje a jak jsou konkurenceschopní a jak je možné, že u nás se ta elektřina levně vyrábí, ale přitom za ni platíme víc než ti, kteří od nás kupují. To je přece legitimní věc. Už není volební kampaň, máme po volbách. Rozumím, že vaše priorita je korespondenční volba, ale tohleto je nějaké politické téma.

My jsme na půdě Poslanecké sněmovny a bylo by dobré se o těchhle věcech bavit. Takže jestli se nechcete schovávat, tak se, prosím, pojďte bavit o cenách elektřiny, o cenách energií, o energetickém mixu, o tom, co vláda v této věci dělá pro snížení cen, pro vyšší konkurenceschopnost. Pojďme se bavit o tom teď, protože zase v září se budete vymlouvat, že jsou krajské a senátní volby, a nebudete to chtít projednávat. A tohleto je za mě priorita. Pokud opravdu platí, že jste se i v rámci volební kampaně bavili s těmi lidmi, vnímáte zpětnou vazbu, tak víte, že tohle ty lidi trápí.

Takže já bych si to dovolil to téma, energetická politika vlády nebo informace o energetické politice vlády, zařadit dnes jako první bod za pevně zařazené body. Já děkuji za vaši pozornost a doufám, že to podpoříte, protože nevidím jediný důvod, proč bychom se o této věci nemohli bavit, nevidím jedinou výmluvu. Kdy jindy a kde bychom se o těchto věcech v momentě, kdy my jsme na prvním místě, kdy my jsme nejdražší, kdy to máme my nejdražší, takže to nejhorší jakoby - Česká republika je na tom nejhůř, nejhůř z celé Evropské unie.

A pokud jde o energetickou inflaci, tak i ze zemí OECD, tak si myslím, že by to měla být i vaše priorita. Vy byste proaktivně to tady měli chtít zařadit a ne, abych to tady zařazoval já jako opoziční politik. Takže já se pak podívám na to, kolik z koaličních poslanců najde odvahu a bude hlasovat po volbách, jo, po volbách pro tento bod. Děkuju za vaši pozornost.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



