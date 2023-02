Nacher (ANO): Jednušeji a naplacato už to říct nelze

reklama

Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na výzvu pana ministra, na něj se mohu obracet napřímo, tak pane ministře, vy jste řekl, jak je ten náš svět, je to jednoduché.

Dneska jsou pravidla taková, že tam je 15 členů Rady a generálního ředitele volí dvě třetiny, nebo zvolí dvě třetiny, což je 10 z 15. Takhle jsou současná pravidla. Výběrové řízení už je vyhlášeno, to znamená, náš svět je takový, že se mají dodržovat ta pravidla, která platí v době vyhlášení výběrového řízení na ředitele. Ten váš svět je, že vy uprostřed toho výběrového řízení z 15 uděláte 18 a zároveň změníte poměr, že to nemusí být dvě třetiny, ale polovina, tudíž dovolením těch tří máte přímý vliv na to, jak bude zvolen generální ředitel. Myslím si, že to je úplně jednoznačné.

Kdyby byl ten náš svět a váš svět podobně naladěn, tak přijdete s tou změnou, protože rozumím tomu, že to je nějaké politické rozhodnutí, ale schválíte pozměňovací návrh mého kolegy Babky, aby ta účinnost byla od 1. 1. Tudíž ta současná pravidla se měnit nebudou a vy to změníte do budoucna. My bychom to mohli kritizovat, ale to je tak všechno, co bychom s tím mohli udělat. Já si myslím, že už jednodušeji a naplacato to říct nelze. Nám prostě vadí nebo mně konkrétně, ať mluvil za sebe, že se mění pravidla uprostřed hry už u běžící záležitosti.

Děkuji.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nacher (ANO): Nerozumím tomu dělítku devět, v čem je ta přidaná hodnota Nacher (ANO): Má to přímou souvztažnost, a to je to, co kritizujeme Nacher (ANO): Vy jste taková vláda retroaktivit Nacher (ANO): Vy jste to věděli, ale byla volební kampaň

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama