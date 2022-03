Nacher (ANO): Když je něco nekonfliktní, tak to nikoho nezajímá

reklama

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, za prvé bych chtěl tedy říct, jak jsem teď první přišel na řadu až po třech a půl hodinách, že po dvou letech vidím konečně vaše obličeje, že už nenosíme ty roušky, tak si myslím, že to je i příjemnější, jestli se na sebe smějeme nebo se mračíme.

No já bych chtěl navázat na to, co už tady v zásadě bylo řečeno. Já jsem hrozně rád, že v zásadě tady na tomhle příkladu se ukazuje, že ty věci na sebe mohou navazovat a že to není tak, jak by to občas mohlo rétoricky vypadat. Že ta nová vláda všecko, co bylo za té předchozí a co schvalovala ta předchozí většina, tak že to všechno musí překopat. Tady to na to navazuje, jakkoliv předtím to bylo ve spojení s covidem, tak tady těch 30 % a pokračování v té navýšené, v tom navýšeném poměru těch 30 % osvobození těch bezúplatných příjmů vlastně vztahuje na tu novou oblast, která se týká Ukrajiny.

Zároveň si myslím, že vzhledem k tomu, že se jedná o daně, že si to zaslouží nějakou debatu. Já osobně budu hlasovat pro tu zkrácenou dobu těch 12 dnů. My se ještě o tom poradíme na klubu. Předpokládám, že to schválíme. Myslím si, že k žádnému dalšímu odsunu tudíž jakoby nedojde. Jde o to, jestli to bude za 12 dnů na další schůzi nebo dnes. Myslím si, že vzhledem k tomu, že jde o, půjde o daňové přiznání za rok 2022, tak ten čas si to s sebou vezme. A nic my tím nezdržíme. Naopak já si dokonce myslím, že tím, že my to budeme projednávat a opakovaně se to sem bude vracet, bude to na rozpočtovém výboru, bude to ve druhém, ve třetím čtení, tak my tím na to téma vlastně ještě víc nasvítíme. A možná že tím třeba vyprovokujeme ještě větší pomoc, než kdybychom to dneska tady odhlasovali vlastně jedním hlasováním. A tím, že to je nekonfliktní, tak všichni víme, že když je něco nekonfliktní, tak to v zásadě nikoho nezajímá, jde se dál. Takhle se to sem bude vracet dvakrát. A možná že tím vyprovokujeme pozitivně, motivujeme i někoho, aby se k té pomoci přidal.

Mám k tomu jednu, jeden dotaz. Možná mi pan ministr řekne, že úplně hloupý, nevím. Zaregistroval jsem takovou debatu na mailu, nejsem v úplném detailu, tak se takhle radši na to zeptám, aby to zaznělo i na mikrofon. Jakým způsobem to bude třeba s dary, které lidi posílali přímo na Ukrajinskou ambasádu, jestli to tam spadá nebo ne. Vím, že jsem už tady někoho zachytil, že jsme se o tom bavili na chodbě. Přijde mi to vzhledem k tomu, že celá řada podporovatelů posílala ty peníze i tam nebo zejména tam a patří to mezi top tři bych řekl, top tři instituce, které nasbíraly největší částky. Tak si myslím, že to může být, že by měla zaznít ta odpověď, jestli to tam spadá nebo ne. Prosím, neberte to jako hloupou otázku, ale dotaz, který zazněl v éteru.

A teď jestli mi pan předsedající dovolí v určité velkorysosti jedno upřesnění toho, co tady řekl pan ministr v tom předchozím tématu. Zaberu devadesát vteřin, ten zbytek. Já jsem se už nahlásil na interpelaci na pana ministra, pokud jde o tu Sberbank. Nemám přednostní právo, takže jsem nemohl reagovat. Ale mám jedno upřesnění, které by bylo dobré, aby zaznělo na mikrofon, aby nebyli ti lidé mystifikováni, pokud jde o těch sto a dvě stě tisíc eur, ten ekvivalent těch pojištěných částek.

Tak u těch advokátů a notářů, tam nejde o to, že oni když to nenahlásí do té banky, kdo je majitelem těch peněz, tak je to ještě horší, než pan ministr řekl. Protože pak v tom případě na všechny částky na tom účtu toho advokáta nebo notáře je těch sto tisíc. V momentě, kdy to nahlásí, tak vlastně každý klient má těch sto, dvě stě tisíc. Těch dvě stě tisíc, o kterých my se tady bavíme, to je řešené v jiné části toho zákona a týká se to takových těch mimořádných situací, kdy já bych tady vyjmenovat tři, čtyři. Prodej nemovitostí, tudíž tam to bude spadat, protože většinou to je prodej nemovitosti. A je to rozvod, je to dědictví, pojištění, ale je to třeba i vyplacení náhrady za škodu spáchanou trestným činem, trestnou činností. To znamená to jsou ty případy, ten zbytek.

Já nebudu tady zneužívat té velkorysosti a dám interpelaci, protože si myslím, že to ty lidi zajímá. Je potřeba jenom říct, že ti lidé neovlivní, kde má ten notář a advokát ty svoje účty. Konec konců starostové, primátoři a hejtmani tam mají dohromady asi pět miliard, ty jejich města a kraje. A já konzistentně s tím, jak se zastávám těch advokátů, notářů, tak se zastávám i jich bez ohledu na to, za jakou jsou tam stranu. Připomínám, že Sberbank koupila rakouskou Volksbank, takže ono to není tak úplně snadné. Děkuju.

