Farský (STAN): Nebudeme čtyři roky sedět v koutě

16.11.2025 6:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uplynulému týdnu.

Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

Týdenní přehled 10.–16. 11.

Europoslanecké hlášení: měli jsme tento týden plenární zasedání. Ve zkrácené verzi a v Bruselu. Odhlasovali jsme několik klíčových legislativ. A v Česku se řešila zahraniční politika, protože formující se vláda nezahrnula do programu jasnou deklaraci, jak se staví k ruské válce na Ukrajině. Jdu to shrnout…

PAVEL A BABIŠ

Začnu domácím děním. Aspirant na premiérské křeslo Andrej Babiš šel potřetí za prezidentem Petrem Pavlem. Potřetí, co si schůzku vyžádal prezident a ne vítěz voleb — už to je zvláštní přístup. Jeho mlžení o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů, také nezavdává důvěře. Občané to přitom mají vědět. Podporuji iniciativu mých kolegů Starostové a nezávislí • STAN v Poslanecké sněmovně, kteří proto navrhují svolat mimořádnou schůzi.

ODBORNÝ TÝM PŘEDSEDY

Je mi ctí být stálým hostem v týmu, který sestavil Vít Rakušan. Přestože STAN míří do opozice, nebudeme čtyři roky sedět v koutě. Chceme důkladně sledovat a připomínkovat kroky vznikající vlády. Nelíbí se nám deklarace ANO, SPD a Motoristů v oblastech bezpečnosti, zahraniční politiky i role veřejnoprávních médií. A můžete se spolehnout, že budeme silnou protiváhou návrhům, které se na nás budou teď čtyři roky valit.

ODSTŘIŽENÍ OD RUSKA

Ve výborech jsme řešili energetiku. Na mém hlavním průmyslovém výboru ITRE jsme diskutovali odstřižení od ruských energií. EU v roce 2024 vydávala 375 miliard eur za fosilní paliva — trojnásobek rozpočtu Unie. Závislost na ruských energiích je riziková, protože je Rusko využívá jako zbraň. Česko se od nich dokázalo odstřihnout a jsme díky tomu bezpečnější a silnější. Chci, aby takto vypadala celá EU. Naším společným cílem má být neposlat Rusku ani euro na jeho válku proti Ukrajině — i proti nám.

MINI PLENÁRKA

Tento týden jsme měli zkrácené plenární zasedání v Bruselu. Bylo kratší, ale hlasování bylo výživné. Schvalovali jsme mimo jiné podobu klimatického cíle pro rok 2040. Jsem rád, že prošla varianta členských států: 85 % snížení emisí v EU a 5 % skrze investice ve třetích zemích. Je to vítaná pobídka k investicím třeba v Africe nebo Jižní Americe.

Přeju vám pěkný víkend a krásné sváteční pondělí! 17. listopad je dnem svobody a demokracie. Není to samozřejmost — o to víc si to připomínejme.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
