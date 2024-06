Nacher (ANO): Koalice dovedla aroganci do úplné dokonalosti, na voliče házíte velký bobek

Děkuji. Já odpovím svým ctěným kolegům.

Vy se ptáte úplně zbytečně, to je na kolegyni Mračkovou i Kohoutka, protože on vám nikdo nebude odpovídat. Já měl sto chutí dokonce dát procedurální návrh, abychom to tady přerušili do přítomnosti aspoň třetiny předkladatelů například, nebo ministra vnitra. No, ale to je na nic, protože tím si obíráme my čas, ti, kteří jsou na řadě, protože je prostě pevný čas.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 2% Převážně ano 0% Převážně ne 3% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 6937 lidí

Jinými slovy, koalice dovedla aroganci do úplné dokonalosti. Dala si pevný čas, tudíž tady do jedné hodiny nikdo nemůže být, jakékoliv procedurální hlasování my dáme, tak i když ho vyhrajeme, tak je nám úplně k ničemu, protože maximálně bude pauza do té jedné hodiny, protože žádný ministr nebo třetina nebo polovina nebo všichni předkladatelé tady prostě nepřijdou.

Vy jste tomu dali teď tedy opravdu korunu. Tohle to je taková arogance, škoda, že ty kamery nejsou vidět, kolik vás tady je. Tady za mnou není nikdo, já si to dávám na sítě, vždycky se mě ptají ti diváci. Za mnou není nikdo, je tady jenom pan ministr Šalomoun, který se nevešel, protože máte ministrů tolik, že se nevejdete do jedné řady, tak je v té druhé, za půl hodiny bude vystřídán jiným ministrem - takhle to tady funguje.

Takže vy nediskutujete, vám je to jedno, ve 13 hodin se hlasuje pevně a do té doby ty otázky, co tady my klademe, vůbec nemá smysl je klást, protože on nám na něj nikdo nebude reagovat. Budiž ctí, abych byl pozitivní, že tady sedí kolegyně Potůčková, která tady byla i v ten minulý týden. A to já si cením, to já si cením. Ale ti ostatní fakt jako nezlobte se na mě, na nás, ale za mě na voliče házíte velký bobek.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky