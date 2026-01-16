Nacher (ANO): Kolega Zuna opravdu má asi špatnou paměť

Děkuji, pane předsedající.
Já jsem se přihlásil, protože jsem byl tady jmenován mým ctěným kolegou Michalem Zunou. Já bych mu rád vysvětlil to, že on opravdu má asi špatnou paměť, jak je to s tou účastí členů vlády. Ať se podívá do steno záznamu. Za prvé, já jsem včera i předevčírem hovořil o účasti vlády při projednávání vyslovování důvěry, případně někdy i nedůvěry vládě. A tam se podívejte i historicky do toho, že zatímco tato vláda tady seděla v zásadě v plném počtu, občas někdo odešel, tak za vás to bylo tak, že tady seděli i docela po dlouhou dobu tři, čtyři ministři.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
V této chvíli jsme ale u jiného bodu, jsme u bodu usnesení ke jmenování členů vlády. A já tady zase připomenu, že když se třeba projednával rozpočet, což je nejdůležitější zákon roku, tak tady často seděl jenom ministr financí, někdy ani ten ne a střídal se.
Prosím pěkně, teďka tady vidím čtyři a vlastně ještě předkladatel, pět členů vlády. Tak prosím, nejdřív si to vyřešte, jak jste to dělali vy ty čtyři roky, než nás tady budete poučovat.
A potom, pokud jde o ten dvojí metr, co kdo říkal v roce 2021, tak když Miloš Zeman nechtěl jmenovat člena vlády, tak Petr Fiala řekl: Podle mě prezident má respektovat po uvedení svých výhrad stanovisko předsedy vlády. V tomto smyslu je podle mě nutno interpretovat ústavu i vzhledem k odpovědnosti, kterou vláda má vůči Poslanecké sněmovně a svým voličům, musí mít možnost určovat si personální složení.
Dokonce i bývalý předseda Ústavního soudu konstatoval, že současný ústavní model, zejména v případě odvolávání, jmenování ministrů, svěřuje jednoznačně tuto pravomoc do kompetencí předsedy vlády a prezidentovi neposkytuje žádný prostor pro diskreci, tedy uvážení. Mě by teda zajímalo, co se změnilo mezi roky 2021, 2022, 2025, 2026.
Děkuju.
Ing. Patrik Nacher
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.