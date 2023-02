Nacher (ANO): Má to přímou souvztažnost, a to je to, co kritizujeme

reklama

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Já budu fakticky reagovat. Za prvé já jsem neřekl Ondřej Jakob, já jsem řekl Jan Jakob. Já znám oba bráchy dvacet let, takže je umím rozpoznat ještě. (Ozývá se smích, ozývá se: Jenom chvilku.) Jenom chvilku. A zatím jsem abstinent tedy a doufám, že to vydržím tady takhle bez alkoholu. To je jedna poznámka.

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7865 lidí

Ta druhá se týká toho času. Kolegyně, kolegové, vy přece moc dobře víte, o čem my tady mluvíme. Ano, možná že to v systému je od června 2022, to tady nikdo nezpochybňuje. Problém je v tom, že některé zákony jsou v systému i mnohem déle. Víme, že to bylo v minulém volebním období, v tomhle volebním období, některé věci tam čekají, stárnou, nedojde na ně řada skoro nikdy. Takhle to je. To znamená, že to, že to je v systému od června a teď to probíráme, o tohle tady nejde. Jde o to, že se kvůli tomu svolává mimořádná schůze, aby se to uspíšilo.

Kdybyste na mikrofon řekli, že to schvalování nebude mít pražádný vliv na aktuální volbu ředitele televize, tak tenhleten argument odpadne a budeme se bavit jenom o té věcnosti. Ale on to nikdo z vás na mikrofon neřekl. A tím byste to vyloučili, ale vy to prostě vyloučit nechcete. To znamená, že to má přímou souvztažnost, a to je to, co my kritizujeme. Takže je úplně jedno, jestli to bylo od června, od dubna. Tahleta rychlost nám tam vadí, že to bude mít vliv už na aktuální dění někde jinde. A ta změna zákona vlastně dohání proces něčeho jiného, někde výběru. A jak jsem řekl na těch příkladech, opakuje se to.

Pokud jde o poslední poznámku na kolegu Marka Výborného, vaším prostřednictvím, no tak ve třetím čtení vždycky, i když jste byli v opozici, tak se prostě jedná politicky, jsou tady projevy, to prostě i pan ministr kýve hlavou, to prostě jakoby vyčítat to, že já mám také připraven projev na jednu stránku, zbytek si řeknu spatra. (Předsedající: Prosím čas!) To je prostě úplně normální. (Předsedající: Čas na faktickou vypršel!) Ano, děkuji.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nacher (ANO): Vy jste taková vláda retroaktivit Nacher (ANO): Vy jste to věděli, ale byla volební kampaň Nacher (ANO): Koupím si popcorn, colu a sednu si do první řady Nacher (ANO): I když lidé šetří, stejně zaplatí 80 procent průměrné spotřeby bytového domu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama