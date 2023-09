Nacher (ANO): Média nehlídají vládu, ale opozici. To je česká novota

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem původně opravdu hlásit se dneska nechtěl. (Smích a slabý potlesk zleva.) Tak děkuji za potlesk. Ale vyprovokovaly mě k tomu dvě situace.

Za prvé ta úvodní slova Marka Bendy, ta byla úplně zbytečná. Vůbec tomu nerozumím, proč to tady takhle řekl. Ale druhá věc je to, co se děje od momentu, kdy ministr kultury a vláda oznámili to zvýšení koncesionářských poplatků. Tady ten jeden příklad tady už byl řečen. Pokud jde o to, co včera zaznělo v Interview ČT, jakým způsobem se poslední dva dny, a já mám s tím osobní zkušenost a já vám to řeknu, jakým způsobem se chovají někteří novináři veřejnoprávních médií.

My se určitě shodneme, že se vždycky říká, že média jsou hlídací psi demokracie. Oni mají hlídat ale ty, co mají moc, ty, co mají vliv. To jste vy, vy jste ta sto osmička, co to tady válcuje. Ale ve výsledku je to tak, že oni hlídají nás jako opozici.

To se stalo mně v Českém rozhlase, že se mě moderátor ptal - ne vás, jestli tady jste přítomni, ale mě - jestli jsem tady byl zrovna v době konání toho interview přítomen. Ale že by se zeptal ministrů, kteří tady vesměs nejsou a je tady sotva ten, kdo předkládá ten návrh, to se moderátor nezeptal. Dokonce se nezeptal ani toho mého oponenta, který byl z koalice, jestli je přítomen, nebo ne. Ne, teď se bude kontrolovat opozice, jestli je tady. Když jsme my byli v koalici, tak jste kontrolovali, jestli tady seděli ministři, ale teď se kontroluje, jestli tady sedí opoziční poslanci. To jsou ti hlídací psi.

Demokracie? Přece logicky - vy to tady sami říkáte - vy máte moc, vy jste vláda, vy nesete odpovědnost. No tak, jak to, že to není patrné v těch médiích? Jak to, že takový prostor vlastně mluvit o někom, kdo není v tom studiu, dostává pan místopředseda Sněmovny? Přitom základním pravidlem novináře je, že o tom, kdo v tom studiu není, tak se nebaví, protože se nemůže bránit. Takhle bych mohl pokračovat dál a dál.

Je to skutečně - já tam vidím ten velký, velký skok. Já už jsem byl zvyklý na ledacos, ale to, co zažívám za poslední dva dny od momentu, kdy jste vyhlásili, že budete chtít zvýšit koncesionářské poplatky - nejenom zvýšit, vy to budete chtít naúčtovat i těm, kteří tu televizi nemají, ale mají jiná zařízení, jako je třeba notebook nebo mobil - to je ta politizace. Proto chci tedy otevřít ten bod. Ne, až to sem přijde, jak říkal kolega Jakob, ale teď, protože teď se ta situace změnila.

Před rokem pan ministr kultury řekl, že zvyšovat koncesionářské poplatky nebudete. Vy nejste konzistentní opravdu vůbec v ničem. Teď po roce jste to zvýšili a já se můžu domnívat, že to je proto, že vám padají preference a vy se potřebujete chytit nějakého záchranného lana, protože jiné vysvětlení já nemám. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Mně přijde fér, abychom se tady o tom bavili, abychom se bavili o tom, proč vy měníte názor, proč nejste konzistentní, proč najednou chcete nejenom zvyšovat ty koncesionářské poplatky, ale je i rozšiřovat.

Za mě to je ten politický vliv. Kdyby bylo financování navázáno na státní rozpočet a byl by tam nějaký automat, tak to právě jde mimo politiky, ten automat jde mimo politiky. To je to, co se tady my furt neustále snažíme vyřešit u platů politiků, aby to šlo mimo nás. To přece jde udělat i tady. Ale v momentě, kdy vy navrhnete zvýšení koncesionářských poplatků a někdo je proti, tak vy z toho děláte tu politiku, protože ten, kdo je pro, tak je ten hodný a ten, kdo je proti, tak je ten špatný, tak je ten zlý. Vy to přece tímhletím způsobem dělíte. Takže vlastně diskvalifikujete demokratickou diskusi, protože být proti vlastně není možné. Není možné být proti, protože se člověk stane bezpečnostním rizikem.

Já s tímhletím nesouhlasím. Navrhuji to jako bod číslo jedna. Myslím si, že jsem to tady jasně odůvodnil. Čekat, než to sem přijde, je pozdě. Protože mě by třeba zajímalo, jak je možné, že ministr kultury a vláda změnili názor. Jak vám pak můžeme do budoucna věřit, když vy řeknete, že něco zvyšovat budete nebo nebudete, abyste za rok udělali pravý opak? Kdo mi nevěří, tak se podívejte - já to mám všude, nebo vám ukážu printscreen. Před rokem ministr kultury řekl, že nebudete zvyšovat koncesionářské poplatky. Děkuji. Jako první bod. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Co to mělo být?“ Nacher byl v rozhlase. Pak se mstil moderátorovi „Tohle je budoucnost,“ řekl. Přišel výsměch jako nikdy. Hádejte, kam ho Piráti jmenovali Nacher (ANO): Zastupitelský klub sbírá podpisy ke svolání mimořádného zastupitelstva Nacher (ANO): Princip kolektivní viny do společnosti 21. století nepatří

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama