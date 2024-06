Nacher (ANO): Neplatí teze, že vnímáte argumenty, protože je neslyšíte

Děkuji za vaše slovo nebo za moje slovo. Já jsem trochu unaven. My jsme skončili zastupitelstvo v půl páté ráno.

Připomínám, že opravdu my teď tady projednáváme korespondenční volbu ve třetím čtení. Vy jste teď jako koalice tady nastavili zase úplně novou dimenzi toho projednávání. Vy jste dali pevný čas na 13 hodin s tím, že si tedy vyslechnete naše argumenty.

To tady říkal Jakub Michálek, že si cení věcné debaty. A místo toho tady vidím jednoho ministra - jenom jeden ministr je tady, který ještě nedává pozor. (Ministr Šalomoun hovoří v uličce s poslankyní Válkovou.) Z předkladatelů je tady jenom kolegyně Potůčková, ostatní nevidíme. A jinak je tady úplně prázdno. A je tu nový pan poslanec Martin Dlouhý. A to je všechno.

A pak jak se bude blížit ta třináctá hodina, tak sem všichni poslanci a celá vláda nakráčí a budete hlasovat. To je prostě jakoby nový trend, který vy teď jste tady zavedli. To znamená pevný čas - a všichni vědí, že do 13 hodin tady vůbec nemusejí být, můžete si dělat, co chcete, a my si tady můžeme říkat, co chceme.

Neplatí teze, že vy vnímáte ty argumenty, protože vy je neslyšíte. Vždyť vás je tady osm, nebo kolik? Osm a jeden ministr. Nezlobte se na mě, tohleto je nedůstojné. Nedůstojné, abyste tímhletím způsobem projednávali takovou věc. A pak voličům, občanům namlouvali: my jsme poslouchali opozici. Takže tohleto se mi nelíbí.

Stejně tak se mi nelíbí zneužití přednostního práva, kdy se tady bavíme úplně o něčem jiném, což je klíčová věc. Mimochodem, tady vidíte ten kontrast, vy tady máte korespondenční volbu, ale ti lidé řeší úplně něco jiného.

