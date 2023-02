Nacher (ANO): Nerozumím tomu dělítku devět, v čem je ta přidaná hodnota

reklama

Děkuji za slovo. Já bych nejdřív chtěl, abych byl také pozitivní, ocenit, že vlastně tady na mikrofon vystupuje kolega Honza Jakob a Lacina, protože byť s nimi nemusím souhlasit a někdy úplně kruciálně, tak jsem rád, že aspoň tady jdou na ten mikrofon a hájí to. To, že ten zbytek mlčí, pro mě může znamenat, že třeba s tím nejsou úplně tak ztotožněni. Protože člověk potom zanechává nějakou elektronickou stopu, nahrává se to, všichni to vidí, takže hájit to na mikrofon, tak už vlastně navždy je člověk spojen s tím názorem.

Ale chtěl bych se tady zeptat pana poslance Laciny, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, na dvě věci. Za prvé, jak se přišlo na to, že těch 18 je lepší než 15. Nerozumím tomu dělítku devět, v čem je ta přidaná hodnota. To by mě zajímalo. Na to už jsem se ptal v prvním nebo druhém čtení, jestli tam je tolik práce pro těch 15 členů rady, že je potřeba je rozšířit na 18. V čem je tedy ta práce, tak jestli může někdo odpovědět.

A druhá věc, že kapři si nevypustí rybník, jsem si přesně psal. Bezva! Tak to mně připomnělo včerejší návrh mojí kolegyně Jany Vildumetzové Mračkové, která říkala a mluvila tady o tom bodu předřazení zmrazení platů politiků. To je vlastně z podobného ranku. To si také tedy v tom případě vy nechcete vypustit ten rybník jako kapři tím, že v momentě, kdy klesají reálné mzdy, tak my si na ty mzdy tady sáhnout nechceme. Je to tedy ze stejného ranku, rozumím tomu správně? Buď ano, nebo ne. Ale jinak je to selektivně, to se na mě nezlobte, to v té chvíli je jenom dvojí metr, jak se vám to hodí.

