Nacher (ANO): No, to je přesně ono, zelené šílenství

Děkuji. Já bych chtěl pana místopředsedu ubezpečit, že budu reagovat na tu rozpravu, protože jinak bych se k tomuhle bodu nehlásil.

Já vesměs souhlasím s tím, co řekli moji kolegové z koalice Vašek Král i Ivan Adamec. Já jenom právě proto, že s tím souhlasím, tak jsem nervózní z toho, jak je možné, že jsme se vlastně dostali do toho stavu, že ta vláda současná na to úplně rezignovala. Že jsme takoví rezignovaní v tomhletom. I Vašek Král, který je normálně bojovník, tak vlastně řekl: Je to tady, tak to nějak jako přežijeme.

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 96% Ne 1% Nevím/Nezajímá mě to 3% hlasovalo: 809 lidí

No, ale takhle dělat rukama (naznačuje) je fakt jako málo. Tady říkala Berenika Peštová: Měli jsme šanci se nějak vůči tomu vymezit. Pan ministr tady spílá rukama, ať může, pak to bude vysvětlovat voličům, až se bude všechno zdražovat s těmihle nesmysly.

Já podtrhnu to, co řekl Ivan Adamec, naprosto s tím souhlasím, předseda hospodářského výboru, to je vlivný výbor. Pane ministře, vy získáváte důvěru tady v Poslanecké sněmovně u poslanců jako ministr. Nejste ani jako poslanec zvolen. A tohle je váš koaliční poslanec, předseda hospodářského výboru, velmi vlivného a on řekl tady to zelené šílenství.

No, to je přesně ono, zelené šílenství. A já jsem myslel, že když je na tom taková shoda koaliční, opoziční, že se s tím dá něco dělat. Když takhle jakoby posuneme rameny, tak stojíme na místě. A myslím si, že je zapotřebí s tím nějak posunout, že to nestačí tady na mikrofon jenom říct, že se bojíme toho zeleného šílenství a toho zdražení, které dopadne na ty lidi.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky