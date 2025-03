Nacher (ANO): Poprosím o schválení minimalistické verze zpřísnění pro řidiče taxislužby

Pane ministře, dámy a pánové,

já nepřekvapivě vystoupím ke společnému pozměňovacímu návrhu, který jsme předložili s Renatou Zajíčkovou, kolegou Zunou - tuším, je to tak? - a Jakubem Michálkem jakožto pražskými poslanci. Já se za to jako omlouvám dopředu všem mimopražským. Ale když mi, kolegové ze severní Moravy, třeba dáte jiný recept, jakým způsobem tohleto řešit, tak my to rádi uděláme.

Ta problematika se týká problematiky řekněme bezpečnosti v taxislužbě nebo taxislužby, bezpečnosti - samozřejmě klientů, bezpečnosti silničního provozu. Kdyby bylo úplně po našem, upřímně - tak bychom tam dali věci, které zvýší komfort toho spotřebitele a toho zákazníka, například nějaké základní znalosti českého jazyka, protože vy se musíte nějakým způsobem domlouvat, a nějaké znalosti místopisu.

Já vím, že mi někteří řeknou, že tady existují různé navigace - Waze a podobně. Kdo zná Prahu, já třeba jsem schopen udělat ještě pět minut na Waze úplně v pohodě, že ušetřím, když ty zkratky člověk zná. Prostě nemůžete se úplně stoprocentně spoléhat na navigaci. Když mi kolegové nevěří, tak já rád některé kolegy tady svezu a nic si za to nevezmu a ukážu jim různé finty tady, na které je i Waze krátký - tedy je potřeba říct ne. Ale to jsou věci jakoby maximální. Ale respektujeme to, že by to u některých kolegů narazilo.

Proto ten pozměňovací návrh, který najdete tuším pod písmenem F, je to tak? Tak on vlastně je poslední, čtvrtá změna. Tam ty tři změny už totiž prošly v hospodářském výboru. Jenom abyste věděli, že to má nějaký celek. Proto já tady za to lobbuju politicky jako napříč koalice, opozice. Totiž ty předchozí změny se týkaly, zjednodušeně řečeno, aby se identifikovalo jméno řidiče s tím vozidlem, aby to vozidlo se identifikovalo s tím provozovatelem té taxislužby, aby to bylo dohledatelné. To je zase z hlediska té bezpečnosti. Ta poslední změna se týkala, aby to oprávnění řidiče taxislužby se udělovalo pouze na tu dobu, po kterou on má oprávnění k pobytu na území České republiky, což se předtím také nedělo. To už byly ty tři změny, které prošly hospodářským výborem a jsou součástí toho tisku.

Ta poslední změna neprošla, to je ta nová podmínka, že pro získání oprávnění řidiče taxislužby je potřeba mít řidičský průkaz, který je vydán v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie. To je opravdu to minimum, dámy a pánové. Není to samospásné, to souhlasím se Zuzanou Ožanovou. Není, ale je to nějaký krok dopředu. Jestli se o tom bavíte s těmi taxikáři, jestli využíváte ty aplikace, tak tohleto musíte uznat, jestli máte nějaké zkušenosti, tak mi musíte dát zapravdu.

Já vás tady nebudu obluzovat statistikami, jakým způsobem rostl počet taxikářů v Praze, jakým způsobem roste počet nehod způsobených - právě to, že třeba ten řidič kouká do navigace, protože je na ní závislý, ale nesleduje až tak tu situaci kolem. To všechno asi znáte. Já jsem o tom mluvil v druhém čtení. Určitě znáte i ta videa, která běží na sítích.

Já vás, dámy a pánové, moc prosím - protože jinou cestou než změnou legislativy, my to tady nemůžeme udělat v Praze, že bychom si na Magistrátu to rozhodli - vás poprosím o schválení této minimalistické verze určitého zpřísnění pro řidiče taxislužby pod písmenem F, pod kterým jsme podepsáni poslanci, pražští poslanci napříč politickým spektrem. Já doufám a věřím, že i třeba kolegové z koalice, aby to nevypadalo jenom, že to je ode mě, mně by to teoreticky mohlo být jedno, já jsem v opozici tady i v Praze, tady vidím pana primátora, který kýval, takže doufám, že se mnou souhlasí. Možná jestli vystoupí Renata Zajíčková nebo kolega Zuna, aby i ostatní kolegové viděli, že to je skutečně napříč a že to je minimální verze, kterou jsme sem dali, aby to prošlo. Protože jinak bychom sem dali věc, která by byla opravdu víc efektivní, ale možná by narazila, protože mimo Prahu ten problém tak citlivě nevnímáte jako my tady. Já vám děkuju za pozornost a děkuju za podporu pozměňovacího návodu F.