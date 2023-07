Nacher (ANO): Rakušan rozděluje Sněmovnu na poslance dvou různých kategorií

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení kolegové, v té reakci pana ministra - vlastně on tím rozděluje Poslaneckou sněmovnu na poslance dvou různých kategorií.

Na ty, kteří mají přednostní právo a mohou potom reagovat na tu závěrečnou řeč, a na nás obyčejné poslance bez přednostního práva, kteří už potom reagovat nemohou. Bylo by fér, když se bavíme tady neustále o komunikaci, aby pan ministr reagoval ještě v průběhu rozpravy, abychom my, ti druhořadí poslanci bez přednostního práva, mohli reagovat. Jinak je to opravdu nefér a jinak pak ta reakce vlastně vaše je poloviční. Ona sice reálně zazní na mikrofon, ale nelze na ní kromě dvou přednostních práv, z opozice už na ní nemůže nikdo zareagovat. Zatímco přednostních práv na straně koalice je tady celá řada, je vás tady osmnáct, devatenáct, nebo kolik ministrů, že se nevejdete do řady.

Takže já bych vás, pane ministře, poprosil, že si nemáme rozdělovat poslance do dvou kategorií a mají mít možnost reagovat i v rámci rozpravy, tak prosím, reagujte v rámci rozpravy, ne po jejím skončení. Děkuju.

