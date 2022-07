Nacher (ANO): Válka na Ukrajině a uprchlíci, covid, návrat covidu a růst cen. Tři změnové věci

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil tři stručné poznámky, které bych vždycky doprovodil nějakou otázkou na pana ministra. První poznámka.

Tudíž mám tady první dotaz na pana ministra, jestli vlastně tohleto má smysl, když zároveň jsem někde v médiích zaznamenal, že se připravuje novela zákona o státním rozpočtu, protože všechny ty podmínky, já je tady nebudu opakovat, se mění v průběhu roku a tento rok je velmi turbulentní, to se shodneme. To znamená, že když se bude měnit zákon o státním rozpočtu, tak jestli tohleto dává smysl, jestli potom ve výsledku zase se nepřijde třeba s novelou, která ty peníze do toho zdravotního pojištění vrátí nebo ten zákon o státním rozpočtu se bude vyvíjet zase úplně jinak. Prostě jestli tam dojde k nějaké změně, tak proč vlastně řešíme v této chvíli toto. To je první dotaz.

Druhá věc je vývoj ve zdravotnictví a jestli tam ty prostředky budou chybět. Nejsem odborník přes zdravotnictví, ani ho tady ze sebe dělat nebudu, nicméně je potřeba si říct, že od momentu, kdy tato vláda přišla s tou vizí, že tedy škrtne těch 14 miliard za státní pojištěnce a ten státní rozpočet těch 14 miliard ušetří, tak nevěděla některé věci, které už dneska víme, protože se tady o státním rozpočtu hlasovalo první, druhé čtení, až to třetí bylo tuším v březnu. To znamená, že třeba válka na Ukrajině, ta se nevěděla, netušila, netušilo se, že tady budou statisíce uprchlíků, kteří také spadnou do toho zdravotního systému. A teď najednou tady máme kombinaci, že tady bude víc pojištěnců, v tomto případě z řad uprchlíků, ale zároveň o 14 miliard méně. No a s tím se rozhodně nepočítalo. Takže jestli by na to nestálo za to zareagovat.

Druhá změnová věc je, jak jsem si povšiml a vy, kolegové, taky, že se nám sem vrací covid nějakým způsobem a s tím se také v lednu, v únoru až tak nepočítalo, protože už to vypadalo, že je konec. Teď čtu některé informace, které až jako děsí lidi, ale bude to zase znamenat - zdá se, nevím - nějakou nálož a nároky na zdravotnictví a zdravotní péči. Takže zase druhá změnová věc.

Třetí - obrovská inflace. O tom tady někteří kolegové hovořili. To znamená nárůst nákladů, ceny energií, potravin a podobně. To se samozřejmě týká i zdravotnictví. Takže tady máme tři změnové věci - válka na Ukrajině a uprchlíci, covid, návrat covidu a růst cen. Tak jestli by nestálo za to, to je můj druhý dotaz, prostě pozměnit to, pozměnit tohle rozhodnutí, které bylo dané v nějakém čase na nějakém místě. Říkám, já jsem s tím nesouhlasil už od začátku, nicméně respektuji, že to bylo nějaké politické rozhodnutí, ale teď ta situace se tady mění. Já jsem tady vyjmenoval tři základní věci, které jsme v době, kdy jste s tímhle návrhem, ušetřit těch 14 miliard na státních pojištěncích, neměli. Já taky neříkám, že jste to věděli, ale neměli. A ta situace se změnila a vy tady tvrdošíjně furt trváte na tom, aby o těch 14 miliard v systému zdravotního pojištění bylo méně.

Poslední poznámku si dovolím. Chápu, že tenhle zákon od začátku jde za panem ministrem financí, který ho také tady od prvního čtení hájí, nicméně já jsem tady neslyšel stanovisko, tady na mikrofon razantní, pana ministra zdravotnictví, protože se ho to určitě logicky dotýká. To znamená ne, že ho někde chytne nějaký novinář na chodbě, ale aby tady na mikrofon řekl s tou razancí, se kterou to hájí pan ministr financí, i ministr zdravotnictví - to mi přijde jako legitimní žádost, prosba, jak chcete, opozičního poslance. To znamená jak se k tomu tady otevřeně staví ministr zdravotnictví pan Válek.

Takže to byly nějaké moje poznámky. První dvě směřovaly na ministra financí, poslední na ministra zdravotnictví, který tady v této chvíli není, třeba mu to někdo vyřídí. Já vám děkuji za pozornost.

