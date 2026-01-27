Nacher (ANO): Vám o kontrolu médií a jejich hospodaření vůbec nejde

Dámy a pánové,
já bych tady nevystupoval, nicméně musím reagovat na slova bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ohledně médií veřejné služby a ohledně toho bodu tři - senátního návrhu změny ústavy, který má umožnit, aby NKÚ kontroloval Českou televizi a Český rozhlas.
Pan bývalý ministr vnitra tady sdělil Poslanecké sněmovně, že nebudete chtít o tomto bodě, vašich senátorů mimochodem, jednat, dokud my nepošleme nějaké podklady našeho budoucího návrhu a toho, o čem mluvíme v programovém prohlášení, to jest zrušení koncesionářských poplatků. Ale tady si myslím, že jste krásně odhalili a já bych řekl obnažili to, o co vám vlastně poslední čtyři roky jde.
Vám o tu kontrolu veřejnoprávních médií a jejich hospodaření vůbec nejde. Vám jde o přesný opak, protože ve vašem programovém prohlášení, kde byl ministr vnitra, proto to tady zdůrazňuji, Vít Rakušan, se píše: "Hospodaření veřejnoprávních médií podrobíme kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, což posílí jejich transparentnost." Leden 2022. Vy jste za čtyři roky tuto docela snadnou věc nebyli schopni navrhnout, prosadit, my bychom vás podpořili, a jde to až tak daleko, že i Senát, který je složen většinou z bývalé koalice, to posílá do Poslanecké sněmovny.
A teďka to úplné nepochopení. To úplné nepochopení, že vy to nebudete chtít projednat a nepodpoříte to, protože víte, že je potřeba ústavní většiny. To nepochopení je přece v tom, že v momentě, kdy veřejnoprávní média nebudou placena přes koncesionářské poplatky, ale nějakým způsobem přes státní rozpočet, tak už tam nebude potřeba změna ústavy, to už pak NKÚ to může samozřejmě řešit úplně automaticky. Tady je právě vidět, že to vůbec nechápete, a vy se té kontrole bráníte. Vy se bráníte něčemu, co jste měli ve svém programovém prohlášení. Vy jste nedodrželi své programové prohlášení, taháte to do dalšího volebního období a vlastně to nechcete. Vy nechcete nezávislou kontrolu. A my naopak ano.
Takže my podpoříme tenhle návrh, ta debata tady bude a vy budete muset na mikrofon vysvětlit, jaký tam je obrat o 180 stupňů, že najednou to, co vy jste měli v programovém prohlášení, tak najednou jste proti.
A teď si ještě dovolím dvě poznámky k rozpočtu. Vy jste tady na začátku volebního období říkali, že my jsme strávili spoustu času jednáním o programu, zatímco teďka tady vystoupí předseda ODS Martin Kupka a mluví tady o rozpočtu, který tady bude na řadě za 14 dnů. Proč? Výbor tady bude... (Poznámky z pléna.) Navrhoval tady bod. Navrhoval tady bod. Mluvit o tom je jedna věc, ale navrhoval tady bod k něčemu, k čemu se rozpočtový výbor sejde tuším příští týden, první čtení je naplánováno na 11. února, pokud vím, ten harmonogram všichni máte, tak teďka tady mluvit najednou a zařazovat speciální bod o rozpočtu přesně naplňuje, že se vy budete chovat úplně jinak.
A takové ty poznámky na ministryni financí, která tady teďka není, údajná právnička a podobně, to jsem si napsal, to je tedy ten jako lepší styl? Údajná právnička. A to jsem si napsal jenom něco a ne všechno. Tak když už tady budete někoho poučovat... To samé z porušování zákona. Tak tady já u rozpočtu připomenu, že vy jste porušili prokazatelně zákon, že jste rozpočet SFDI neposlali do Poslanecké sněmovny do 30. září, úplně evidentně, a porušuje se zákon tím, že doposud pedagogové nemají 130 procent platu, průměrné mzdy. To je to, co jste prosadili vy v zákoně, my jsme to podpořili, ale vy jste dokonce slibovali 150 procent. Takže mně se vždycky líbí, vy to máte jako samoobsluhu, tady se porušuje zákon a vy vždycky vyzobete to, co se vám hodí, a ta svá porušení zákona popřete.
Takže prosím pěkně, v tomhle já vás moc prosím, dodržte to, co jste slibovali na začátku volebního období, že budete konstruktivní opozice, nenavrhujte tady body, které se týkají rozpočtu, protože rozpočet se tady bude projednávat klasicky první, druhé, třetí čtení, tam si k tomu můžeme všichni mluvit do úplného bezvědomí, a pokud jde o ta média veřejné služby, tak podpořte tu změnu vašich senátorů, a to, k čemu jste se zavázali už před čtyřmi lety.
Děkuji za pozornost.
