Nacher (ANO): Vaše pozměňovací návrhy se týkají rozpočtu, ne energetiky

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem člen hospodářského výboru, takže já jsem byl u této normy od prvního čtení. Chtěl jsem ten obsah nechat na svých kolezích Karlu Havlíčkovi, Romanu Kubíčkovi, Martinu Kolovratníkovi, ale musím v té faktické tady vystoupit, protože tady se zase trošičku mystifikuje.

Pan ministr se obořil na mého kolegu Martina Kolovratníka, že mu snad někdo zakazuje ve druhém čtení dávat pozměňovací návrhy. Ne, vůbec ne. My jenom upozorňujeme na opakující se stav a mysleli jsme, že vám to včerejší rozhodnutí Ústavního soudu trošičku osvětlí, a to jest to, že tady probíráme nějakou materii - první, druhé čtení, vracíme se k tomu, tady zrovna těch pozměňovacích návrhů je asi 80, a najednou se těsně před koncem druhého čtení tam objeví čtyři pozměňovací návrhy z dílny Ministerstva financí, které sice obsahově souvisí s tímhle, ale primárně směřují ke státnímu rozpočtu. Vždyť vy to víte! Přece o tom se bavíme. A najednou ta debata, tady to vidíte, je primárně o těch čtyřech pozměňovacích návrzích, které tam byly na poslední chvíli. A vede se ta debata tady, místo aby se vedla na tom výboru od prvního čtení. A to je ten problém. Je to úplně to samé, jako Marian Jurečka načetl pozměňovací návrh na odložení digitalizace k zákonu o elektronických komunikacích. O čem jsme se tady bavili dvě hodiny? O elektronických komunikacích? Ne! O posunutí digitalizace o dvě hodiny. Vy to přece musíte vnímat. To přece není možné! Tam je 80 pozměňovacích návrhů, které se týkají energetického zákona, a najednou se tady bavíme o čtyřech věcech, které mají přímý dopad na státní rozpočet. A to je to, co my kritizujeme. To je úplně jednoduché. Nikdo vám nebrání dávat pozměňovací návrhy ve druhém čtení, ale nedělejte to tímhle způsobem!

